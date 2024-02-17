Uzun yıllardır resim sanatının içinde olan ve aldığı eğitimlerle kendini daha da geliştiren Jale Ersoy, kendi sanat galerisini kendi sergisiyle açtı. 12 sene önce Narlıdere Halk Eğitim Merkezi'nde resim eğitimi aldıktan sonra 4 yıl boyunca Resim Heykel Müzesi'nde yeteneğini daha da ileri seviyeye taşıyan Jale Ersoy, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Zehra Çiçek resim atölyesinin kurucu üyeliğini yaptı.

EN BÜYÜK DESTEK EŞİ

Ersoy şimdi de kendi sanat galerisini hizmete açtı. Babası ve halalarının resme yatkınlığından dolayı bu sanata ilgi duyan, eşi Çınar Ersoy'un da destekleriyle Folkart Vega'nın zemin katında Jersoy Art Gallery'nin açılışını gerçekleştiren Ersoy, konuklarını hem kokteyl ikramlarıyla hem de aile dostu Gökçe Siyamoğlu'nun bugüne özel hazırladığı pastayla ağırladı.

Yağlıboya, akrilik ve ağaç oyma teknikleriyle hazırlanan, en eskisi 10 yıllık olan, en yeni çalışmasını da 2023'te tamamlayan Jale Ersoy, 40'a yakın eserini davetlilerin beğenisine sundu. Yaklaşık 2 saat süren açılışa, sanatçının kendi yakınlarının yanı sıra kursiyer arkadaşları da katılım gösterdi. 2023 yaz döneminde Kuşadası İbramaki Sanat Galerisi'nde sergi açan ve aynı zamanda Ankara'da 20'ncisi düzenlenen Şefik Bursalı Resim Yarışması'nı kazanan Ersoy, bundan böyle kendi galerisinde de sergilere ev sahipliği yapacağını dile getirdi