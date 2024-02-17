İkizleri için yazdığı kitap annelerin tercihi oldu

Uzun yıllar İzmir'deki üniversitelerde ve özel kurumlarda Japonca eğitmenliği yapan, Japonya'ya kültür turları düzenleyip rehberlik ve sunuculuk yapan Senem Hakyemez, ikiz çocukları için iki hikaye kitabı yazdı. Oğlu Deniz'e ithafen "Eski Mavi Arabam" ve unicorn (tek boynuzlu at) aşığı olan kızı Kumsal'ın adına da "Kumsal'ın Unicorn Macerası" isimli kitap yazan Hakyemez, Alsancak'ta imza günü düzenledi.

İlk çocuk kitabını yazmanın heyecanını yaşayan Hakyemez'in imza gününe, anneler ve çocuklarının ilgisi yoğun oldu. Bazı ebeveynlerin çocuklarına bu kitapları okurken, kendilerinin de hayal dünyasına daldığını söylemeleri, taze yazarın bu işte başarılı olduğunun bir göstergesiydi.

HER AKŞAM OKUDUM

"Kumsal'ın Unicorn Macerası" kitabının okuyucuları ve çocukları, tıpkı "Alice Harikalar Diyarında"ki gibi masal dünyasına götüren bir çalışma olduğundan söz eden yazar anne, "Kitaptaki hikayeleri dinleyen çocuklara aynı zamanda eğitici, öğretici bilgiler veriyor. Beş duyuya hitap eden bir eser oldu. Her iki kitap da pedagog onaylı. Oğlum Deniz eskiden oyuncaklarını sürekli yere ve duvara atan, kırıp zarar veren bir çocuktu. Kırdıktan sonra da bir daha yüzüne bakmazdı. "Neden yaptın?" deyince inadına daha çok fırlatırdı. Bundan esinlenerek yazdım 'Eski Mavi Arabam'ı. Ben bunu yazdıktan sonra, oğlum bana 'Anne bak ben o çocuk gibi oyuncaklarımı atmıyorum. Bu arabayı yeni gibi yaptım' demeye başladı. Çünkü kitabın konusu tamamen eğitim üzerine. Kızım Kumsal için yazdığım kitabımı da daha basıma girmeden önce pdf halindeyken her akşam kendisine okudum ve en az 100 kere garantili şekilde uyumasını sağladım. Çünkü çocuk tam uyku haline geçmeden önce hayal dünyasına geçiş yapıyor ve bir rahatlama oluyor" açıklamasını yaptı.