Trendi rahatlık olanların tercihi kapitone

İki kumaşın üst üste dikilmesiyle oluşturulan dolgulu kumaş tekniği kapitonenin tarihi 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Asırlar boyunca farklı kültürler tarafından kullanılan bu kumaş, çantalardan, koltuklara kadar birçok formda görülebiliyor. Ancak son zamanlarda 'yorgan modası' olarak adlandırılan konsept rahatlık ve konfor vadettiği için vazgeçilmezler arasına girdi.

Yastıkları andıran dolgulu çantalar, puff mont ve kabanlar, atkılardan çok daha fazlası gardırobunuza girebilir. Özellikle rahatına düşkünlerin ve sıcağı sevenlerin baş tacı edeceği bu trend uzun yıllar gündemden düşecek gibi görünmüyor. Hatta öyle ki artık ayakkabı ve çizmelerde bile kapitone kumaş ya da kapitone benzeri desenler görmek mümkün.