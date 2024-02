Türk popunu zenginleştiren ses: Nilüfer

Yıl 1970... Hafta Sonu Gazetesi o yıl "Altın Ses" yarışmasının dördüncüsünü yapmaktadır.

"Altın Mikrofon" benzeri yarışmaların aksine ,"Altın Ses" solist ve yarışmacılara yöneliktir. Gazete yarışmayı boy boy ilanlarla duyurur."Sanat dünyamıza yeni sesler kazandırmak gayesiyle" düzenlenen bu yarışmaya o yıl 322 kişi başvurur. Adayların hepsini Durul Gence tam 3 gün süren yorucu bir çalışma süresince dinler ve bir ön jüri olarak bunların arasından seçtiği 53 kişiyi asıl jürinin huzuruna çıkarır.

15'İNDE ALTIN SES KRALİÇESİ

Ajda Pekkan, Alpay, Şerif Yüzbaşıoğlu, Özdemir Erdoğan, Muammer Yeşil, Vasfi Uçaroğlu, Kamuran Akkor, Durul Gence, Selmi Andak, Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal, Fikret Şeneş, Güzin Gürman, Nino Varon, Egemen Bostancı gibi önemli isimlerden oluşturulmuş jürinin ilk yaptığı şey bu 53 kişiyi dinler. Finalistler: Yeşilköy Reks, Caddebostan Budak sinemaları ve Açıkhava tiyatrosunda yapılacak üç konser ile halkın karşısına çıkacak ve kendilerini beğendirmeye çalışacaklardır. Sonuçlar Lalezar'da yapılan bir "yıldızlar balosu" ile açıklanır." Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Nihat Özyılmaz ile 31 Mayıs 1955 doğumlu 15 yaşında İtalyan Ortaokulu'nda öğrenci olan Nilüfer Yumlu "Altın Ses" kral ve kraliçemiz olma onuruna erişmişlerdir.

İLK PLAĞI 1972'DE ÇIKAR

Herkes "Bu kıza derhal bir plak yaptırırlar" diye düşünmekteyken öyle olmaz ve yarışma sonrasında Nilüfer eski yaşamına döner. Ama tesadüf bu ya; Nilüfer, bir gün bir plakçıda, birinci seçildiği yarışmanın jüri üyelerinden Nino Varon ile karşılaşır kendisine kartını veren Odeon prodüktörü ile önce telefonda görüşür ardından Odeon'a gider, aynı gün de sözleşme imzalarlar. Sözleşmenin arkası da çok çabuk gelir. Nilüfer stüdyoya girer ve bir deneme kaydı yapılır. Sözlerini Çiğdem Talu'nun yazdığı bir şarkı olan "Neden" i söyler ama bütün bu gelişmelere rağmen Nilüfer'in ilk plağının yayınlanması 1972 tarihini bulacaktır. İlk plak için, (hazırda kaydı bulunan "Neden" bir kenara konarak) o sırada memlekette epeyce popüler bir şarkı olan "Taka Takata" seçilir. Paco Paco'nun bütün Avrupa'da dillerde dolaşan bu şarkısına ünlü söz yazarı Sezen Cumhur Önal söz yazar. Plağın arka tarafı içinde Mirelle Mathieu'nun "Acropolis Adieu"sünde karar kılınmıştır. Bu şarkı da, o yıllarda henüz mesleğinin ilk günlerinde sayılan Çiğdem Talu'nun elleriyle "Ağlıyorum Yine"ye dönüşmüştür.

Plak, dönemin en önemli müzik listelerini yayınlayan Hey dergisinde tepelere yerleşir.

1973 yılının başlarında ikinci plak olan "Dünya Dönüyor" yayınlanır. Arka yüzüne, Nilüfer'in ilk stüdyoya girişinde söylemiş olduğu "Neden"in konduğu bu plak çok daha büyük bir başarı olur. Plağın piyasaya çıkmasıyla birlikte yer yerinden oynar. Artık Nilüfer en ünlü şarkıcılar arasında sayılmaktadır. 1973 yılının bir Nilüfer yılı olacağı kesinleşmiştir.

"Göreceksin Kendini" ile Nilüfer artık bir numaradır ve herkes onun peşindedir.

'BAŞIMA GELENLER' YILI

Dışarıda Philips'in onuncu kuruluş yıldönümü için yapılan "Auntie" adlı kalabalık kadrolu şarkının Türkçe versiyonu için seçilen isimlerden de biridir Nilüfer.

Genç şarkıcı, Tanju Okan ve Modern Folk Üçlüsü gibi iki tecrübeli ismin yanına eklenmiş ve "Arkadaş Dur Bekle" yapılmıştır. 1973 yılı bitmek üzere iken de "Sende Söyle" adlı plak yayınlanır.

"Goodbye Mama" adlı popüler bir şarkının Türkçe versiyonu olan bu plağın arka yüzünde "Hatıra Defteri" vardır ve bu şarkı ile birlikte Nilüfer ilk defa bizden bir besteyi Mustafa Alpagut'a ait şarkıyı seslendirmektedir. 1974 yılı Nilüfer için daha da görkemli bir şekilde geçer. Nilüfer o yıl TRT'nin açtığı (ilk ve son defa) "Toplu İğne" yarışmasına katılır ve Tuğrul Dağcı'ya ait bir şarkı olan "Al Beni Çal Beni" ile ikinciliği elde eder. Bu şarkının yer aldığı plak, yarışmadan hemen sonra yayınlanır ve yine listelerin en üst sıralarına yükselir. Bu şarkı sonrası Nilüfer'in en büyük hit'lerinden biri olacak olan "Başıma Gelenler" yayınlanır. Plağın piyasaya verilmesi ile birlikte asıl şarkıyı gölgede bırakır ve dillere yerleşir.

POP TARİHİNİN EN GÜÇLÜLERİ

1974 yılı Nilüfer'in müzik yaşamında bir başka açıdan da tarihi bir nokta olur. O yıl, Nilüfer'in kendi adını taşıyan ilk LP'si de yayınlanmıştır. Elde bir albüme yetecek miktarda şarkı olmasına rağmen, Odeon bu ilk LP'de yeni şarkılar bulunmasına da karar vermiş ve albümü alacakların yeni Nilüfer şarkılarıyla karşılaşmalarını istemiştir. Mehmet Teoman'a "Ayrılık Hasreti "ve "O Sevince " adlı şarkılar yazdırılmış; Çiğdem Talu'nun eli de, Nilüfer'in hemen hemen her röportajında çok seviyor olduğunu söylediği Mina'nın "Grande Grande Grande" adlı şarkısına değerek "Hayır Hayır Hayır" yaratılmıştır. Bu albüm 1974 yılında yayınlanan ilk LP'nin tıpkıbasımı. Hem Nilüfer'in hem de pop tarihimizin bu en güçlü şarkıları 40 yılı geçmiş bir süre sonra yeniden yayınlandı.

Sizler de eski günlere dönmek için Nilüfer'in bu albümünü dinleyin... 1974 yılının son çeyreğinde TRT, gelecek yıl yapılacak olan Eurovision yarışmasına ülkemizin de katılacağını bu nedenle de bir yarışma tertip ettiğini açıkladı.

Finalistlerin arasında Nilüfer de vardı ve en büyük favori olarak kabul edilmekteydi.

Nilüfer'in yarışmaya katılacağı Nino Varon'a ait "Boşver"in özgün bir beste olmadığı konuşulması bile Nilüfer ve Nino Varon'u rahatsız eder ve bu ekip kendiliğinden yarışmadan çekilir.

Ama sonuçta "Boşver" finallerden çekilmesinin hemen ardından 45'lik olarak yayınlanır ve çok kısa sürede binlerce kopya satarak herkesin diline-kalbine yerleşir. İlk LP'den sonraki dönemi açan şarkı bu olmuştur. 1975 yılının başarısı "Boşver"ile sınırlı kalmadı.

'OH YA' İLE YURDA DÖNÜŞ

Nilüfer 1975 yılını bir yurt dışı serüveni ile de renklendirdi. Bu yurt dışı gidişlerinin birinin dönüşünde Odeon adına Dani Grunberg şu açıklamayı yapar gazetecilere: "Nilüfer, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca olmak üzere tam altı şarkı kaydetmiştir. Bunların arasında yer alan "Bau Mie İn Paradies" adlı şarkının plak olarak yayınlanması ise an meselesidir..." Hem bu plak hem diğerleri sonradan sırayla yayınlanır da.

Almanya'dan yurda dönen Nilüfer, işe kaldığı yerden devam etti ve bir plak daha yaptı: "Oh Ya". Hem bu şarkı, hem de arka yüzünde yer alan "Ara Sıra Bazı Bazı" o yıla damgasını vurdu.

VAZGEÇİLMEZ ŞARKILAR

1976 yılı da yeni bir 45'lik ile açılır.

"Of Aman Aman" adlı şarkı Nilüfer'in kesintisiz hit serisini devam ettirir. Aynı yıl Nilüfer ikinci albümünü de yapar.

"Selam Söyle" tıpkı ilk albüm gibi hem ilk albümden sonra yapılmış 45'likler hem de yepyeni şarkılar vardır. Bu albüm 1976 yılında yayınlanan ikinci LP'nin tıpkıbasımı. Albüme adını veren "Selam Söyle" ve "Oh Ya" gibi hareketli ritmik şarkılardan, "Boşver", "Son Arzum" gibi can yakıcı aşk şarkılarına kadar her türden mükemmel şarkıyı bir araya getiren bir albüm bu.

Bu albümdeki şarkıların hemen hemen hepsi Nilüfer'in Türk popu için vazgeçilmez şarkıları... Nilüfer bütün o yılları size "Baştan Anlatıyor".

KISA ZAMANDA ÇOK ESER

Hit zincirine 1977 yılında da kaldığı yerden devam eden Nilüfer, 1977 yılını "Kim Arar Seni" ile açmıştır. Sözlerini Ülkü Aker'in yazdığı şarkı, bütün bir yıla damgasını vurur ve yalnızca Nilüfer'in değil, bütün bir popüler müzik geçmişimizin en önemli şarkılarından biri haline gelir. Bu plağı, aynı yıl bir başka önemli plak takip eder.

Nilüfer ile işbirliğine girişmiş bir başka çok önemli yapımcımız Yeşil Giresunlu, Yunanistan'da Haris Alexiou tarafından popüler bir hale getirilmiş anonim bir şarkıyı seçmiş, Ülkü Aker'e söz yazdırmış ve Nilüfer'e söyletmiştir.

"Ne Olacak Şimdi" adlı bu şarkı ile birlikte, Haris Alexiou'yu Türkçeleştiren ilk isim olmuştur Nilüfer. 90'lı yıllardaki pop patlaması ile birlikte bütün müzik piyasamızın peşine düşeceği Haris Alexiou'yu, Nilüfer ve Yeşil Giresunlu tarafından daha Alexiou'nun adı bizde duyulmamışken bile keşfedilmiş ve Türkçe olarak yorumlanmıştır. Bu plağın arka yüzünde yer alan "Pişman Olacaksın"adlı şarkı da Nilüfer'in müzikal yaşamı açısından oldukça önemlidir.

Enrico Macias'ın bu şarkısının Türkçe sözleri Nilüfer'in bizzat kendisi tarafından yazılır. Nilüfer'in renkli ve duyarlı yapısı, ilk defa kendi eliyle bir şarkısına yansımış olur.

MÜZİKAL YAŞAMININ PARLAK BİR ÖZETİ GİBİ

1978 yılı bütünüyle Nilüfer'in yılı olur. Bu yılın ilk aylarına damgayı vuran Eurovision olur. Nilüfer; Zeynep Tuğsuz, Dağhan Baydur ve Olcayto Ahmet Tuğsuz ile bir araya gelerek oluşan Grup Nazar'ın içinde yer almış ve "Sevince"adlı şarkı ile buradaki elemeleri kazanarak yurt dışına gitmeye hak kazanmıştır. Şarkı beklenen sonucu elde edemez ama hem dışarıdaki eleştirmenlerden çok iyi not alır, hem de yarışma sonrası memlekette büyük bir hit haline gelir. Bu Eurovision plağını 2 LP takip eder. Önce, ağırlıklı olarak yepyeni şarkılardan oluşan "Müzik" yayınlanır, ardından da bir "Best Of" gelir: "Nilüfer 15 şarkı". Nilüfer'in müzikal yaşamının parlak bir özet gibidir ve herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılanır. Ama "Müzik" albümü, bu best of 'a rağmen gölgede kalmamıştır.

BİR YÜZÜ ALATURKA VE ARABESK DİĞER YÜZÜ POP

ÇOK fazla kişiye şarkı vermemiş olan Timur Selçuk'un da "Son Âşık" adlı şarkısıyla katkıda bulunduğu bu albüm, Nilüfer'in müzikal kariyerindeki zenginleşmeyi bir kere daha herkesin gözlerinin önüne sermiştir. Bu albüm 1978 yılında yayınlanan üçüncü LP'nin tıpkıbasımı. Albüme adını vermiş ve müziğin bizzat kendisine adanmış olan "Müzik"ten çok parlak 45'likler olan "Kim Arar Seni " ve "Ne Olacak Şimdi"ye; Nilüfer tarafından sesinin güçlü yapısının her perdesi kullanılarak derin bir ruh dinginliği ile yorumlanmış "Son Âşık"tan dinleyeni gözyaşlarına boğma konusunda "Boşver"i aratmayan "İyisi mi?"ye kadar çeşitli tür ve renkte şarkıyı barındıran bir albüm bu... Yeniden yayınlanan bu üç albüm bize şunu göstermekte: Nilüfer, müzikal yaşamının en sağlam bölümünü 1970'li yıllarda inşa etmiş 80'li yıllar kapıyı çaldığında 1979, 1980 ve 1982 deki "Sensiz Olmaz" albümlerini yayınlanmıştır. Bu albümlerde bir yüzü Alaturka&Arabesk diğer yüzü pop albümlerdi. Nilüfer'in pop şeklinde bir albümle bize geri dönmesi ise 1984 yılını bulacaktı.