Doğal afetlerde teknolojik çözümler

Ülkemiz her türlü doğal afetin yaşanabileceği alanlara sahip. Deprem başta olmak üzere sel, heyelan ve çığ gibi doğal afetler sıklıkla yaşanıyor. Bu durumda ekipler ve malzemeler yeterli olmayabiliyor. İşte tam da bu noktada teknoloji devreye giriyor. Doğal afetlerde kullanılan teknolojik cihazlar hem çok sayıda can kurtarılabiliyor hem de çalışmalar hız kazanıyor.

MOBİL SİSTEMLER

İklim modelleri, uyarı sistemleri, uydudan ya da havadan görüntüleme cihazları başlıca teknolojiler olarak sıralanabilir. Doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkileri çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. İnsanların hayatını kaybetmesi, yaralanması veya evlerinin, iş yerlerinin, tarım alanlarının ve diğer varlıklarının hasar görmesi gibi birçok olumsuz durumla sonuçlanabiliyor. Bu sebeple de doğal afetlerde kullanılan teknolojilerin can ve mal kaybını önlemedeki önemi oldukça yüksek. Afet olmadan hemen önce uyarı gönderen mobil sistemler söz konusu. Bu uygulamaları cihazınıza yüklediğiniz zaman deprem olmadan hemen önce size uyarı gönderiyor. Böylece siz de uyarıyı görerek hemen canınızı kurtarabiliyorsunuz. Öte yandan sismik cihazlarla yapılan ölçümler de büyük felaketlerin öncesinde uyarı vererek hangi konularda eksikliğin olduğunu belirtiyor.

ENKAZA GÖNDERİLİYOR

Doğal afet sırasında ise uydu ve havadan görüntüleme, drone teknolojisi ve mobil uygulamalar gibi teknolojiler, acil durum malzemelerinin teslim edilmesi, hasarın tespiti gibi konularda kullanılabiliyor. Her şeyden önemlisi enkaz altında kalan insanların yerlerinin belirlenmesi için kullanılabiliyor. Ayrıca iletişim teknolojileri, afet sırasında insanların haberleşmesine ve yardım istemelerine yardımcı oluyor. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 'Asrın felaketi'nde 11 ilimiz yerle bir oldu. Buna benzer dünya genelinde de depremler yaşanırken, ekiplerin en büyük destekçisi, mobil uygulamalar ve drone teknolojileri oldu. Küçük robot şeklinde olan cihazlar ekipler tarafından yönlendiriliyor, enkaza gönderiliyor ve ekipler de böylece nerede insan var bunu görebiliyor. Bir başka yöntem de mobil uygulamalardır. Bazı firmalar telefonlarına acil durum uygulamaları hazırlıyor. Örneğin, kişinin tehlike altında olduğunu hissediyor, nabzını ölçüyor ve sonrasında da 112'ye acil uyarı gönderiyor. İşte teknoloji bu noktada gerçekten sayısız hayat kurtarıyor.

PORTATİF GÜNEŞ PANELLERİ

Son zamanlarda özellikle yurtdışında karşılaştığımız bir diğer teknoloji de portatif güneş panelleridir. Altyapının hasar gördüğü bölgelere rahatlıkla ulaştırılabilen paneller cep telefonlarının şarj edilmesi gibi amaçlarla kullanılıyor. Hatta bu sistem 2016'daki Nepal depreminde ve geçtiğimiz yıl Avustralya'da yaşanan sel felaketinde ne kadar faydalı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Böyle teknolojilerin henüz daha geniş alana yayılması gerçekleşmedi ama kısa süre içerisinde yaygınlaştığı zaman olası afetlerde telekomünikasyon şirketlerinin de üzerine çok yük binmesine gerek kalmayacak.