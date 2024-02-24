Karbon ayak izi ve sıfır atık podyuma çıkıyor

Bu yıl her şeyde olduğu gibi modada da sürdürülebilirlik moda! Sürdürülebilir moda, sektörde hızlı moda anlayışına karşı gelişmiş, ekolojik bütünlüğü ve toplumsal adaleti savunarak moda ürünlerini ve sistemini değiştirmeyi hedefleyen bir akım. Yalnızca ürünle değil, modanın bağlantılı olduğu toplumsal, kültürel, ekolojik, finansal sistemlerle de ilgileniyor bu yaklaşım. Materyallerin daha az su tüketen, doğaya toprağa daha az zarar veren, hayvanları ve işçi haklarını koruyan, kimyasal tarım ürünlerine ihtiyaç duymadan üretilmiş oldukları doğa dostu Banana sylk, hemp (kenevir lifi), peace silk (barış ipeği), pineapple fibre (ananas lifi) gibi sertifikalarla belgelendirilir. Modada sürdürülebilirlik için hem üreticinin hem de tüketicinin bu konuda hassas olması gerekir...

ÜRETİCİLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLLARI

İLERİ DÖNÜŞÜM: Bir öğeyi orijinalinden daha iyi hâle getirmek için işlemenin bir yoludur. Artık bedeni uymayan veya lekeli ya da yırtılmış bir şeyi alıp giyilebilir bir ürün olarak yeniden şekillendirmek, ileri dönüşüme örnek olabilir.

ÖLÜ STOK: Ölü stok, bir müşteriye satılmadan satıştan çekilen ve depolanmış malları ifade eder. Bunun nedeni ürünün artık moda olmaması veya başka bir şekilde modası geçmiş veya yerini almamış olmasıdır. Moda ürünlerinin satışa dönmesi, onu vintage giyim hâline getirebilir. Bununla birlikte yeni ürünlerde ölü stokun yeniden kullanılması moda endüstrisinde sürdürülebilirliği iyileştirmenin bir yoludur.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ HAMMADDELER: Tekstil atıkları suni iplik fabrikalarından çıkan atıklardan, tekstil imalatı atıkları ve tüketici atıklarından oluşur. Tekstil ve hazır giyim sektörü için uluslararası çözümler üretmeye çalışan kuruluşlar tekstil atıklarının yeniden kullanımı ve geri kazanımı konusunda çalışmalar yürütmektedir.

TÜKETİCİLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hızlı moda kavramı, ucuz işgücü ile çok seri bir şekilde binlerce kıyafet üretmenin yöntemlerini keşfettikten sonra doğmuştur. Bu keşiften sonra giysiler çok uygun fiyatlara satıldığı için tüketiciler eskiyen, hasara gören giysileri onarmakla uğraşmayıp yenisini satın almayı tercih ediyor. 2014 itibarıyla tüm dünyada yılda yaklaşık 100

GİYSİLERİN KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATMAK: Tüketiciler ihtiyaç dahilinde giysi alışverişi yaptıklarında, yani giysilerin kullanım ömrünü uzattıklarında karbon ayak izi salımının azalmasını sağlar.

KIYAFET DEĞİŞİM UYGULAMALARI: Herhangi bir nedenle giysiye ihtiyaç duyulduğunda akla ilk gelenlerden biri ikinci el satın almadır. İngilizcede "swishing" olarak da bilinen kıyafet değiş tokuşu yavaş modaya geçmek için bir adım olarak görülür.

HAZIR GİYİMDE KİRALAMA: Bir kez giydikten sonra milyar kıyafet satıldığı ve 6 kişiden birinin global moda endüstrisinde ağır koşullarda çalıştığı bilinmektedir. Sürdürülebilir modayı destekleyen tüketicilerden şunları yapması beklenir.

giyilmeden dolapta bekleyecek türde giysileri satın almak yerine kiralama seçeneği tercih etmesi tüketicilere önerilmektedir. Kiralama, giysi atıkları ve aşırı tüketim azaltmanın bir yoludur. GİYSİ BAKIMI: Giysileri daha uzun süre saklamak, bir giysinin yaşam döngüsü sırasında ortaya çıkan emisyonları önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Bir giysinin aktif ömrünü yalnızca dokuz ay uzatmak çevresel etkisini önemli ölçüde azaltabilirken kullanım ömrünü bir yıldan iki yıla çıkararak emisyonları yüzde 24 oranında azaltılabilir.