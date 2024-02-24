Opera sahnesinde bir şen dul var

Macar asıllı besteci Franz Lehar'ın operet türünde bestelediği ve Georges Bizet'nin Carmen operasının da libretisti olarak tanınan Fransız yazar Henri Meilhac'a ait 1861 tarihli tiyatro oyunundan hareketle, Leo Stein ve Viktor Leon tarafından librettosu yazılan Şen Dul (Die Lustige Witwe) opereti 1905 yılında Viyana'da yapılan prömiyerinden itibaren yarım asırlık süre boyunca dünya çapında 300 binden fazla sahnelendi. Operet, bu akşam İzmir'de prömiyer yapacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi solistleri, korosu ve orkestrası tarafından Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek operet Şubat ve Mart ayında izleyici ile buluşacak.

EĞLENCELİ BİR ANLATIM

Prag Konservatuarı'nda eğitimini tamamlayan Lehar, ünlü Çek besteci Antonin Dvorak tarafından da müzik alanında ilerlemesi üzerine desteklenmiş ve büyük başarı yakalayan Şen Dul opereti, zengin ve dul bir kadın olan Hanna Glavari'nin yeni bir koca bulma maceralarını eğlenceli bir anlatımla izleyicilere sunuyor. Operet vals müziği melodileri, Parizyen kabare stilindeki can-can dansları ve satirik öğeleriyle Viyana sahnelerine yeni bir soluk getirmesiyle tanınmış ve övgü almıştır.

TÜRKÇE SAHNELENECEK

2015 yılında Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2022 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından prömiyerleri sahnelenen eser, Haldun Özörten'in rejisörlüğünde Serhat Nüfusçu koreografisiyle 2 perdelik ve Türkçe olarak 24, 26, 28 Şubat ve 9, 12, 14, 16 Mart 2024 tarihlerinde İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Dekor tasarımının Adnan Öngün, kostüm tasarımının Gülay Korkut Dinç, ışık tasarımının Emre Yürekli tarafından üstlenildiği eserde Tulio Gagliardo ve Vladimir Lungu, başkemancı Tolga Kulak eşliğinde orkestrayı; Orhan Öner Özcan ise koroyu yönetiyor. Operette Hanna Glawari'yi Filiz Güneş, Damla Burcu Kılıç Sayın ve Ayşe Özmen; Kont Danilo'yu Hakan Aysev, Nejad Beğde ve Levent Gündüz; Baron Zeta'yı Murat Duyan ve Cihan Özmen; Valencienne'yi Beste Güler Aslan, Şeniz Çimen ve Melisa Yenal; Kont de Rosillon'u ise Adnan Burak Dabakoğlu, Mehmet Alp Özkazanç ve Muzaffer Soydan canlandıracak.

BİR AŞK İTİRAFI

Baron Zeta, Pontevedrini Prensi'nin doğum günü onuruna ülkenin Paris'teki elçiliğinde bir parti vermektedir. Partinin en önemli konuklarından biri, Pontevedrini'den Paris'e gelen ve Fransız bekar erkeklerin gözdesi olan güzel ve zengin dul Hanna Glawari'dir. Hanna'nın ölen kocasından kalan tüm parasının Pontevedrini sınırları içinde kalmasını ve ülke yararı için kullanılmasını isteyen Baron Zeta, Hanna'nın bir Fransız ile evlenmesinden korkmaktadır. Bu yüzden Kont Danilo'dan Hanna ile evlenmesini ister. Aslında Hanna Glawari ve Kont Danilo yıllar önce birbirlerini sevmişler ancak Kont Danilo'nun amcası bu evliliğe engel olunca Hanna Glawari bir bankerle evlenmiş, Kont Danilo ise Pontevedrini'den uzaklaşarak Paris'e gelmiştir. Baron Zeta'nın eşi Valencienne de ülkenin ekonomik yapısının düzelmesi için Kont Camille de Rosillon'a, Hanna ile evlenmesi için baskı yapmaktadır. Ancak Kont Camiille de Rosillon, Valencienne'ye aşıktır. Kont Camille de Rosillon, Valencienne'nin yelpazesine 'Seni Seviyorum' yazar. Bu aşk itirafı oyun boyunca birçok olaya neden olacaktır.