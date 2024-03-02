Antik kentler en güzel baharda gezilir

EFES ANTİK KENTİ

Antik Dünyanın sayılı metropollerin den biri olan Efes, Küçük Asya'nın siya si, ekonomik ve kültürel başkentiy di. Bugün Efes'ten geriye kalanlar bile onun kendi döneminde muazzam bir kent olduğunun kanıtıdır. En büyük antik kent olma özelliği ile yılda yakla şık iki buçuk milyon turisti ağırlamak tadır. Celsus Kütüphanesi, dev tiyat ro yapısı, Hadrianus Tapınağı, agorala rı, hamamları, aşk evi, umumi tuvale ti, caddeleri ve mezar anıtları ile Efes dünyanın en görkemli antik yerleşimleri arasında bulunuyor.Magnesia Kapısın dan Efes'e girdiyseniz sırasıyla Varius Hamamı, Devlet Agorası, Odeion, Bele diye Sarayı, Herakles Kapısı, Su Sarayı, Pollio Çeşmesi, Memmius Anıtı, Domi tian Tapınağı'nı gezebilirsiniz.Kuretler Caddesinden geçerek Trajan Çeşmesi, Skolastika Hamamları, Hadrian Tapına ğı, Yamaç Evler, Aşk Evi, Celsus Kütüp hanesi, Ticaret Agorası, Mermer Cadde, Tiyatro, Gymnasiumlar, Hamamlar ve Çifte Kiliseleri görebilirsiniz.

PERGOMON ANTİK KENTİ

Helenistik Dönem'in en görkemli yerleşim merkezlerinden biri olan Pergamon Antik Kenti, İzmir'in Bergama ilçesi sınırları için de tüm görkemiyle yer almaktadır. Bergama ve çevresinin geç mişi hakkından önemli bilgiler veren bu muazzam antik kent kalıntıları M.Ö. 7. yüzyıla kadar gitmektedir. Akropol size muh teşem bir Bergama manzarası sunacaktır. Bergama kralları nın sarayları, tiyatro, kutsal alanlar, kütüphane, tapınaklar, agora, gymnasion, heroon ve diğer Roma Dönemi kalıntıları peş peşe sıralanmaktadır.

NYSA ANTİK KENTİ

Nysa, Aydın'ın Sultanhisar ilçesi sınırlarında yer alı yor. Görkemli tiyatrosu yaklaşık 12-13 bin kişiliktir. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan nadide eserler Aydın Müzesi'nde sergilenmektedir. Kentin, tiyatro, kütüphane, yaşlılar meclisi ve sütunlu cad desi bugün bile tüm ihtişamını korumaktadır.

METROPOLİS ANTİK KENTİ

Ana tanrıçanın gizemli kenti "Metropolis" görenleri kendine hayran bırakıyor. Yöredeki en erken yerleşim 'Metropolis' antik kentinde ortaya çıkmıştır. Torbalı'nın adını Metropolis'in diğer adı olan 'Triyanna' veya 'Tripolis'ten' aldığı sanılmaktadır. Metropolis "Ana Tanrıça'nın Kenti" anlamına gelir. Ünlü tarihçi 'Strabon' bu kentin antik çağda ünlü bir şarap merkezi olduğunu belirtmiştir. Metropolis'in önemi İzmir ve Efes arasındaki ana yol üzerindeki stratejik bir tepe ve eteklerinde kurulmuş olmasında yatmaktadır. İki bin 500 yıllık "Metropolis Antik Kenti" geçmişten günümüze açılan gizemli bir kapı. Günümüzde, 200 bini aşan nüfusu ve güçlü sanayi tesisleriyle tarihten gelen stratejik önemini koruyan Torbalı, bu gün bulunduğu coğrafyada yer alıyorsa şüphesiz bu "Metropolis" antik keti sayesindedir. Bu güzel ilçe, Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulmuştur. Ephessos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede M.Ö. 3 bin yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir

PRİENE ANTİK KENTİ

Priene, Söke'nin 15 km güneybatısına kurulmuş önemli antik kentlerden biridir. Miletos gibi Ion Birliğinin bir üyesi olduğu kabul edilen Priene hakkındaki ilk bilgilere ise M.Ö. 7. yüzyıl ortalarında antik kaynaklarda rastlanmaktadır. Demeter Tapınağı, Athena Tapınağı, tiyatro, agora, Zeus Tapınağı, bouleuterion, Yukarı Gymnasion, Aşağı Gymnasion, Mısır Tapınağı, Büyük İskender'in evi, Bizans klisesi, nekropol görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. 5 bin kişilik tiyatro M.Ö. 350 yılında inşa edilmiştir.

APHRODİSİAS

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Aphrodisias Antik Kenti, Menderes ırmağı'nın bir kolu olan Dan dalaz çayının oluşturduğu bereketli vadi

de bulunuyor. Tarihi, MÖ 5. bin yıl ortaları na kadar uzanan Aphrodisias, MÖ 6. yüzyıl da küçük bir köy görünümünde iken, MÖ 2. yüzyılda Menderes Vadisi'ndeki yoğun şehirleşme döneminde kent devleti (polis) statüsü kazanmıştır. Aphrodisias Antik Kenti, ihtişamlı görüntüsü ve köklü tarihi ile Aydın'ın en dikkat çeken antik kentleri arasında bulunuyor.