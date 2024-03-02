İzmir’de caz dolu günler için geri sayım başladı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 31. İzmir Avrupa Caz Festivali 07-20 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İtalya Konsolosluğu, Institut français Türkiye-İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen Festival, 07 Mart 2024 Perşembe günü saat 20.30 da AASSM Büyük Salonda yapılacak açılış konseriyle başlayacak. Konser öncesinde İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, işbirliği yapılan kurum ve kişilere teşekkür plaketlerini sunacak.

FİTZGERALD'A YEŞİLNİL YORUMU

Yirminci yüzyılın en önemli Amerikalı caz vokalistlerinden biri olan Ella Fitzgerald, 7 Mart 2024 Perşembe günü 20.30'da AASSM Büyük Salonda yapılacak 31. İzmir Avrupa Caz Festivali açılış konserinde yeniden can bulacak. Entonasyonunun ve yorumunun kusursuzluğu, doğaçlamalarda bir trompet gibi kullanabildiği üç oktav aralığını aşan sesiyle anılan Fitzgerald'ın ölümsüz şarkılarını, günümüzün önemli caz vokalistlerinden Ayşegül Yeşilnil yorumlayacak. Düzenlemeleri Nezih Yeşilnil'in yaptığı konsere Ümit Tunçağ anlatımıyla renk katacak. Ayşegül Yeşilnil'e piyanoda Zafer Çebi, basta Nezih Yeşilnil, saksafonda Erdoğan Turanlı ve davulda Ferruh Arıç eşlik edecek.

MEZZA'DAN KONSER VE ATÖLYE

Besteci, aranjör, icracı ve eğitmen olarak haklı bir üne sahip olan Vittorio Mezza, 11 Mart 2024 Pazartesi günü 20.30'da AASSM Küçük salonda kolay kolay unutulmayacak bir performans sunacak. Mezza, kendi bestelerini ve düzenlemelerini seslendirecek. Dünyanın her yerinde birçok konser veren, hem orijinal müziği hem de herhangi bir besteyi sınır tanımadan düzenleyen Mezza, geleneğe uzanan derin caz kökleriyle film müziklerinden rock müziğe, tiyatroya, klasik ve pop müziğe kadar pek çok alanda kişisel çağdaş müzik bakış açısıyla, güzelliği ve benzersizliği arıyor. Halen akademik alanda aktif olarak Frosinone Devlet Müzik Konservatuarı'nda Caz Piyano Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte olan Mezza, 12 Mart 2024 Salı günü İKSEV'de bir Caz Piyanosu Atölyesi yapacak. Atölyeye katılım ücretsiz olacak.

BİR CAZ RÜYASI

31. İzmir Avrupa Caz Festivali 14 Mart 2034 Çarşamba günü AASSM Küçük Salonda Suriye doğumlu caz efsanesi Lynn Adib ve 6 telli basın virtüöz ismi Marc Bronfosse'yi ağırlayacak. Institut français Türkiye-İzmir işbirliği ile gerçekleşecek konserde Adib ve Bronfosse'ye davul ve perküsyonda Elias Arapoglou ile saksafon ve flütte Stephane Guillaume eşlik edecek. Geleneksel Arap müziğini (Makam), eski Suriye'nin dini şarkılarını ve Caz müziğini bir araya getiren Adib, Amerika ve Paris'te tamamladığı müzik eğitimiyle, sesi ve müzikal yolculuğuyla, Cazın tınılarına özgürlük katmaya ve tüm kültürel ve stilistik sınırların ötesinde kendine özgü bir stil yaratmayı başardı.

PİYANOYA ADANAN YAŞAM

İsviçre'nin açık ara en iyi caz piyanisti Moncef Genoud, 15 Mart 2024 Perşembe günü AASSM Küçük Salonda çalacak. İzmir İsviçre Fahri Konsolosluğu işbirliği ile yapılacak konserde Moncef'e, Timothy Verdesca (bas), Yannick Barman (trompet) ve Cyril Regamey (davul) eşlik edecek. Profesyonel caz kariyerine 1983 de başlayan Moncef, hem yaşının olgunluğunu hem de kendi benzersiz ve heyecan verici yaşam yolculuğunu yansıtan yeni müzikal keşifler için duyduğu susamışlığı sahneye koyarken, alçakgönüllülükle dinleyicilerini bu yolculuğa katılmaya davet ediyor. CAZ

TARİHİNE BAKIŞ

İzmirli caz dinleyicileri, 18 Mart 2024 Pazartesi AASSM küçük salonda, 1969 yılında Christian Burchard, Edgar Hofmann ve Lothar Meid tarafından kurulan, geçen 55 yıl süresince değişen, gelişen ve caz müziğinde adeta bir ekol haline gelen Embryo Live ile buluşma fırsatı bulacak. Kurucusu Christian Burchard'ın vefatından sonra grubu devralan kızı Marja Burchard yönetimindeki Embryo uzun geçmişlerini hatırlatan bir program sunacak. Jan Weissenfeldt (gitar), Maasl Maier (bas, saksafon, flüt), Jakob Thun (davul) ve Marja Burchard (vibrafon, rhodes, org, santur, vokal, trombon) oluşan Embryo 19 Mart 2024 Salı günü İKSEV'de bir atölye yapacak.

SOLO PİYANOLU KAPANIŞ

31. İzmir Avrupa Caz Festivali 20 Mart 2024 Çarşamba günü Slovak ve Avrupa cazının önemli isimlerinde Ondrej Krajnak'ın atölyesi ve konseriyle sona erecek. İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleşecek konser AASSM Küçük Salon'da saat 20.30'da, atölye ise aynı gün 13.00 de İKSEV'de yapılacak.

MÜZİKLİ SÖYLEŞİLERDE SIRA DAVULDA

Bir caz afişinin anatomisi Caz ve kolaj atölyesi 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin geleneksel Müzikli Söyleşi'si bu kez ünlü caz davulcularını konu alacak. İKSEV Salonunda saat 18.30 da başlayacak söyleşide "caz hakkında her şeyi bilen" Ümit Tunçağ, adını caz tarihine yazdıran davulcuları anlatacak. Pek çok örnekle zenginleşecek söyleşiye katılım hez zaman olduğu gibi serbest olacak. 13 Mart 2014 Salı günü belki de 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin en ilginç atölyesi saat 18.30'da İKSEV Salonu'nda yapılacak. İKSEV'ın 21 yıldır düzenlediği Caz Afişi Yarışması'nın üç seçici kurul üyesi Prof. Dr. Hakan Ertep, Kutsal Lenger ve Okan Özgen yıllardır yarışmaya katılan afişlerin artılarını ve eksilerini anlatacak, bir caz afişinden beklenenleri açıklayacak. Atölyeye zoom üzerinden de katılmak mümkün olacak. 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin ilgiyle beklenen "Caz ve Kolaj Atölyesi" 18 Mart 2024 Pazartesi günü İKSEV'de Engin Çetinkaya yürütücülüğünde yapılacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere yapılacak atölyede 20. Yüzyılın başlarında Pablo Picasso ve George Braque gibi ressamların kullanmaya başladığı kolaj tekniğiyle resim (görsel sanatlar) ile caz müziği arasında bağlar kurulması amaçlanmaktadır. Kolaj tekniği denilen, kâğıt ve kumaş gibi hazır (atık) malzemelerin kesilip resim yapılan yüzeye yapıştırılması ile yaratıcı kompozisyonlar üretilmeye çalışılacaktır.

CAZ AFİŞ YARIŞMASINDA BİR İLK

İKSEV'in düzenlediği 21. Caz Afiş Yarışmasını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Berke Özaşık kazandı. Afiş yarışmasında bu yıl bir ilk yaşandı ve 14 yaş altı 11 katılımcı da eserlerini gönderdi. Prof. Dr. Hakan Ertep, Cihangir Elmaskaya, Maksude Kılıç, Kutsal Lenger, Hüseyin Ekinciler, Okan Özgen ve Ayşe Tatari'den oluşan seçici kurul, Narlıdere Bilim ve Sanat Merkezi'ne devam eden, yaşları 8 - 13 arasında değişen 11 öğrencinin çalışmalarının sergilenmesine karar verdi. Seçici kurul bu afişler arasından Tutku Alparslan (10), Ayaz Afşar (13) ve Can Bahıt'ın (8) çalışmalarını "Seçici Kurul Teşvik Ödülü" ne değer buldu. Katılan 10 Afiş Festival süresince Yarışmada sergileme alan afişlerle birlikte sergilenecek.