Kapsül gardırobunuz bahara hazır mı?

Kapsül gardırop terimini illa ki duymuşsunuzdur. Aslında minimalizm ile birlikte bu ekolün bir getirisi olarak girdi hayatımıza. Kısa ve öz tanımı kolayca kombinlenebilen birkaç temel giysiye sahip olmaktır. Özenle hazırlanmış ve iyi düşünülmüş bir kapsül gardırop, kombinlerinizi yaparken yaşanacak kararsızlığı ortadan kaldırır. Bahar aylarının yaklaştığı şu günlerde ilkbahar için kapsül dolap hazırlığı yapmak isterseniz vereceğimiz tüyolar rehber olabilir...

İNCE TRİKOLAR VE BASİC ÜSTLER

Bahar ayları için ince trikolar ve basic üstler olmazsa olmaz. Bu kurtarıcı parçalar tam bir kapsül dolap ürünü. Bu ürünleri alırken dikkat etmeniz gereken nokta ise en çok kullandığınız renkleri tercih etmek olmalı.

GÖMLEKLER

Gömlekler bahar aylarının kurtarıcı parçaları. Özellikle de bir beyaz bir de mavi gömlek kapsül dolabınızın vazgeçilmezi olacak. Gömlekleri tek başına giyebileceğiniz gibi atlet ve t-shirt üzerine de giymeniz mümkündür. Bu nedenle ilkbahar için kapsül dolap hazırlarken mutlaka gömleklere yer vermeniz gerekir.

ASKILI ATLETLER

Askılı atletler bahar aylarında gömlek, ceket, hırka içerisine ya da sıcak günlerde tek başına kullanımınız için oldukça uygun. Özellikle de siyah, beyaz, açık mavi, krem rengi gibi uyumlu ve kurtarıcı renklerle bahar aylarını rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Bu atletler sizin kurtarıcınız olacaktır.

KUMAŞ PANTOLONLAR

Kumaş pantolonlar son birkaç yıldır dolaplarda daha fazla yer almaya başladı. Tam olarak kurtarıcı parça niteliğinde olan bu pantolonlar ne ince ne kalın olduğu için bahar aylarına oldukça uygun. Bu nedenle bu bahar ayında dolabınızda mutlaka kumaş pantolonlara yer vermeniz gerekiyor.

MAKSİ ETEKLER

Maksi etekler bu yılın en çok konuşulan parçalarından. İster denim ister saten olsun ilkbahar için kapsül dolap hazırlarken mutlaka maksi etekleri kullanmanız gerekiyor. Maksi etekler hem stilinize uyum sağlayacak hem de bahar aylarında trendi yakalamanız için ideal olacak.

ELBİSELER

Bahar ayları denilince akla gelen ilk parçalardan biri de elbiseler. En rahat ettiğiniz boyda elbiseleri dolabınızda bulundurmanız bahar aylarında rahat bir şekilde kombin yapmanızı sağlayacaktır. Ayrıca elbiseleri gömlek ve hırkalarla da kombinleyerek farklı tarzlar oluşturabilirsiniz.