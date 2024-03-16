Mısır’ı keşfetmenin şimdi tam zamanı

TARİH VE KÜLTÜR

GİZA PİRAMİTLERİ VE SFENKS

GİZA Piramitleri ve Sfenks, Mısır'ın en ünlü ve etkileyici tarihi eserleridir. Bu devasa yapılar, antik dünyanın yedi harikasından biri olan Keops Piramidi'ni de içerir. Giza Piramitleri ve Sfenks'i ziyaret etmek için en iyi zaman, Kasım ve Mart ayları arasındaki kış mevsimidir. Bu dönemde hava sıcaklığı daha ılıman ve kalabalık daha azdır. Giriş ücreti 500 Mısır Lirası (yaklaşık 13 dolar) olup, piramitlerin içine girmek için ekstra ödeme yapmanız gerekir.

ABU SİMBEL TAPINAKLARI

ABU Simbel Tapınakları, Mısır'ın en görkemli antik yapılarından biridir. II. Ramses ve eşi Nefertari için inşa edilen bu iki kaya tapınağı, yaklaşık MÖ 1264 yılında tamamlanmıştır. Tapınaklar, Nil Nehri kıyısında yer alırken, Asvan Barajı'nın yapımı sırasında sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle, 1960'larda UNESCO öncülüğünde büyük bir projeyle tapınaklar kesilerek parçalara ayrılmış ve yukarıda bir tepeye taşınmıştır. Bu sayede, tapınaklar hem korunmuş hem de daha iyi bir manzaraya kavuşmuştur.

LUKSOR TAPINAĞI

LUKSOR Tapınağı, Mısır'ın en eski ve en görkemli tapınaklarından biridir. Bu tapınak, Nil Nehri'nin doğu kıyısında, eski Teb kentinin kalbinde yer alır. Luksor Tapınağı, firavunlar, tanrılar ve tanrıçalar için yapılmıştır. Tapınağın girişinde, insan başlı aslan gövdeli sfenksler sizi karşılar. Tapınağın içinde, devasa sütunlar, duvarlarda oymalar ve renkli resimler görebilirsiniz. Luksor Tapınağı, günün her saatinde ziyaret edilebilir, ancak en iyi zaman akşam saatleridir. Çünkü tapınak ışıklandırılır ve büyüleyici bir atmosfer yaratır.

KARNAK TAPINAĞI

KARNAK Tapınağı, Mısır'ın Luksor şehrinde bulunan ve 2000 yıldan fazla süren bir inşaat sonucu ortaya çıkan devasa bir tapınak kompleksidir. Dünyadaki en büyük antik dini mekân olan Karnak, tanrı Amon'un merkeziydi ve her firavun ona saygı göstermek için tapınağa yeni bölümler ekledi. Karnak, Mısır tarihi ve mitolojisi hakkında çok şey anlatan bir açık hava müzesi gibidir. Tapınağa girişte, koç başlı sfenkslerle süslü bir cadde karşılar. Tapınağın en etkileyici bölümü ise 134 sütunlu hipostil salonudur. Karnak Tapınağı, Mısır'ın en çok ziyaret edilen antik yerlerinden biridir ve görülmesi gereken bir harikadır.

ASSUAN KUTSAL TAŞ KARİYERİ

ASSUAN Kutsal Taş Kariyeri, Mısır'ın güneyinde Nil Nehri'nin doğu kıyısında yer alan tarihi bir mekandır. Assuan Burada, yarı tamamlanmış bir obelisk görebilir, granit blokların nasıl kesildiğini ve taşındığını öğrenebilir ve kariyerin etrafındaki küçük tapınakları ve mezarları keşfedebilirsiniz. Assuan şehrine yaklaşık 4 km uzaklıktadır. Buraya taksi, minibüs veya tekne ile ulaşabilirsiniz.

SAKKARA

SAKKARA ve Meidum piramitleri, Mısır'ın en eski ve en ilginç anıtları arasında yer alıyor. Sakkara, Mısır'ın ilk başkenti Memphis'in nekropolü olarak kullanılmış ve burada dünyanın ilk taş yapısı olan Zoser Piramidi inşa edilmiştir. Zoser Piramidi, ünlü mimar İmhotep tarafından tasarlanmış ve altı basamaktan oluşan bir merdiven şeklinde yükselmiştir. Piramidin duvarları kabartmalarla süslüdür ve çevresindeki kompleks tapınaklar, avlular ve türbeleri içerir.

DOĞA VE MACERA

SHARM EL SHEİKH

SHARM El Sheikh, Mısır turistik yerler listesinin en gözde beldelerinden biridir. Kızıldeniz'in berrak sularında yüzmek, mercan resiflerini keşfetmek, çöl safarilerine katılmak ve geceleri eğlenmek isteyenler için ideal bir yerdir. Sharm El Sheikh zengin otel seçeneklerine sahiptir.

TİRAN ADASI

TİRAN Adası, Kızıldeniz'in en güzel mercan resiflerine ev sahipliği yapan bir ada. Burada dalış yaparak renkli balıklar, kaplumbağalar, köpekbalıkları ve hatta gemi enkazları görebilirsiniz. Tiran Adası'na Sharm El Sheikh'ten tekne turlarıyla ulaşabilirsiniz. Ada, Mısır ve Suudi Arabistan arasında tartışmalı bir bölge olduğu için karaya çıkmanız yasak. Ancak denizin tadını çıkarmak için harika bir yer. Tiran Adası, doğa severler ve macera arayanlar için mükemmel bir tatil seçeneğidir.

KAHİRE KALESİ

KAHİRE Kalesi, Mısır'ın başkenti Kahire'nin en önemli tarihi ve kültürel simgelerinden biridir. 12. yüzyılda Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan kale, Osmanlı, Memlük ve İngiliz dönemlerinde de önemli bir rol oynamıştır. Kale, bugün birçok müze, cami, saray ve bahçeye ev sahipliği yapmaktadır. Kahire Kalesi'ni ziyaret edenler, Mısır Tarihi Müzesi, Askeri Müze, Polis Müzesi, El-Gavhara Sarayı, Muhammed Ali Camii ve El-Nasır Muhammed Camii gibi yerleri görebilirler. Kahire Kalesi, hem tarihi hem de manzarasıyla Mısır meşhur yerler listesinde görülmeye değer bir yerdir.

DAHAB

DAHAB, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan bir sahil kasabasıdır. Kızıldeniz'in berrak suları, renkli mercanları ve zengin deniz yaşamı ile dalış ve şnorkelle yüzmek için ideal bir yerdir. Dahab aynı zamanda rüzgar sörfü, kitesörf, yamaç paraşütü ve kamp yapmak gibi diğer macera sporlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Dahab'ın en ünlü noktalarından biri olan Mavi Delik ise dünyanın en tehlikeli dalış noktalarından biri olarak bilinir. Dahab, doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve kültürel çeşitliliği ile unutulmaz bir tatil deneyimi sunar.

HURGHADA

HURGHADA, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan bir tatil cennetidir. Burada hem denizin hem de çölün güzelliklerini yaşayabilir, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfedebilirsiniz. Şehir merkezindeki oteller daha hareketli ve canlıdır. Hurghada'nın mutfağı, Mısır'ın diğer bölgelerine göre daha çok deniz ürünleri ağırlıklıdır. Balık, karides, kalamar gibi lezzetleri denemelisiniz. Ayrıca Mısır'ın geleneksel yemekleri olan ful medames, kushari, molokhiya gibi yemekleri de tatmalısınız.

Hurghada'da yapılacak çok şey vardır. Deniz sporları, dalış, yelken, sörf gibi aktivitelerle denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Çöl safarisi, deve turu, bedevi köyü ziyareti gibi etkinliklerle çölün büyüsünü yaşayabilirsiniz.

MISIR MÜZESİ

MISIR Müzesi, Kahire'de bulunan ve dünyanın en büyük antik Mısır koleksiyonuna sahip olan bir müzedir. Bu müzede, firavunların mumyaları, piramitlerin hazineleri, heykeller, duvar resimleri ve daha birçok eser görebilirsiniz. Mısır Müzesi'ni ziyaret etmek, tarihin en eski ve gizemli uygarlıklarından birini keşfetmek için harika bir fırsattır.