Sağlık ve spora teknolojik destek

SAĞLIKLI bir vücut istiyorsanız tükettiğiniz gıdaların yanı sıra spora da önem vermeniz gerekiyor. Spor yapmak sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası. Teknoloji de aynı şekilde günlük hayatımızın olmazsa olmazı. Gelişen teknoloji ile birlikte yaptığınız sporu analiz etmek, sakatlanma riskini en aza indirmek, kendinizdeki gelişimi görmek ve bunun çok daha fazlası mümkün.

ADIMLARINIZI TAKİP ETSİN

AYNI zamanda bu teknolojik ürünler, spor yaparken motivasyon kazanmanızı da sağlıyor. Teknolojik yenilikler artıkça ve yelpazesi genişledikçe kişilerin spora olan ilgisi de artmaya devam ediyor.

ÖNCELİKLE koşuyu seviyorsanız ya da yürüyüş yapıyorsanız ama günlük ulaşmanız gereken belli adım sayıları varsa o zaman bir akıllı cihaz sahibi olmalısınız. Akıllı bileklikler ile saatler tam da bunun için varlar. Bu cihazların bağlantısı için de telefonunuza uygulamasını indirmeniz yeterli. Bağlantıyı kurduktan kısa süre sonra sadece attığınız adımları değil aynı zamanda kalp atış hızınızı, uyku düzeninizi ve buna benzer sağlık verilerinizi de görebiliyorsunuz. Hatta uzun süre hareketsiz kaldığınızda bilekliğinizden uyarı da alıyorsunuz. İşte bütün bunları sizin için takip eden cihazlar gerçekten de işinizi kolaylaştırıyor. Örneğin günlük 10 bin adım atmanız gerekiyorsa, bunu akıllı cihazlar sizin yerinizi sayıyor. Böylece takibini yapabiliyorsunuz.

TELEFON TAŞIMADA KOLAYLIK

BİR başka önemli teknolojik yenilik de sizi spora teşvik edebilir. Kol bantlı telefon kılıfları spor yaparken size büyük fayda sunuyor. Genellikle ince yapıda üretilen spor kıyafetleri telefonlarımızı taşıma konusunda konforlu deneyim sunmuyor. Bu yüzden telefon taşıma konusunda büyük bir sorun yaşanıyor. Kol bantlı telefon kılıfı ise tam da bu noktada en doğru çözüm oluyor. Sporda hem iletişiminizi koparmamak hem de "Telefonumu nereye koyacağım" derdinden kurtulmak için kol bandı ile tasarlanan şeffaf telefon kılıflarını kullanabilirsiniz. Bu kılıfları kol bandı ile kolunuza sabitleyerek yürüyüşte, koşuda ve egzersiz esnasında son derece konforlu vakit geçirebilirsiniz. Pratik bir ürün olmasının yanı sıra acil bir durum karşısında size herkes ulaşabilir.

İSKELET TARAYICILAR

SON olarak sizlere iskelet tarayıcıdan da bahsedelim. Vücudumuzun kas dengesini, yağ oranını, iskelet yapısını ve kas sistemindeki asimetriyi bilerek profesyonel bir spor yapmak oldukça çekici bir fikir. Çünkü bu veriler elinizde olduğunda daha iyi odaklanabiliyorsunuz ve hangi bölge üzerine çalışmak istiyorsanız ona yönlenmeniz daha sağlıklı oluyor. Bunun için spor salonlarına, fitness merkezlerine veya diyetisyenlere gitmenize hiç gerek yok. Bunların hepsini telefonunuza indirebileceğiniz iskelet tarayıcı uygulaması ile yapmanız mümkün. Ayrıca iskelet tarayıcı ile kas gruplarınız için kalite testi yapabilir ve sakatlanma riskinizi de ölçebilirsiniz. Böylece spor yaparken en iyi performansı göstererek hedefinize en kısa sürede ulaşabilirsiniz.