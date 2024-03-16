Yarım asırlık Ramazan geleneği: Taban Simidi

Manisa'da Ramazan ayında coğrafi işaretli taban simidi geleneği yarım asırdır devam ediyor. 1977 yılından itibaren Ramazan aylarında nohut mayasından yapılıp satılan taban simidi, bu Ramazan ayında da susatmadığı ve tok tuttuğu için en çok tercih ürünlerden biri oldu. Manisa Simit Dünyası, 2018 yılında taban simidine coğrafi işaret aldı. Aynı zamanda taban simidi kültür mirasına da eklendi.

ARTIK COĞRAFİ İŞARETLİ

Taban simidini Manisalılarla buluşturan İsmail Gültekin, "Manisa'nın Taban Simidi, 1977'de Kelleci Simit Fırını'ndan bugüne kadar devam eden geleneğimiz. Manisa Simit Dünyası olarak taban simidinin coğrafi işaretini aldık. Hamdolsun o gündür bugündür yürüyoruz. Manisa'ya bunu kazandırdık. Taban simidi özel bir mayadan oluşur. Maya 12 saatte meydana geliyor. Herkes zor olduğu için bu mayayla uğraşmıyor. Biz, çocuklarımla birlikte bunu sürdürüyoruz. İzmir taban simidini 1965'te bıraktı. Biz devam ediyoruz. Coğrafi işaretini alarak bunu Manisa'ya kazandırdık. Rahat yenilen bir simittir. Her simide benzemez" dedi.

NOHUT MAYASINDAN YAPILIR

İsmail Gültekin, "İçinde katkı maddesi yok. Doğal mayadan yapılıyor. İçinde tuz ve şeker yok. Nohut ve su kaynatılır, ardından nohutlar kırılır. Bir şişenin içinde mayalanması beklenir. Ardından hamur haline getirilir ve bu hamurlar 2 saatte bir tazelenir. Yapım süreci neredeyse 24 saat sürüyor. Taban simidi diğer simitlerin aksine pekmezde değil, suda kaynatılır. Ortamı çok sıcak olmak zorunda. Nohut mayasından yapılan taban simidi çok çaba isteyen bir ürün. Biz bu geleneği, kaliteyi kaybetmek istemiyoruz. O yüzden coğrafi işareti aldık" diye konuştu.

KÜLTÜR MİRASINA EKLENDİ

Babası sayesinde bu işi öğrendiğini söyleyen Ruşan Gültekin, "Taban simit sadece Manisa'da değil Türkiye genelinde 10 yerde çıkıyor. Ama Manisa ile özdeşleşmiş. Ayırt edici özelliği Manisa'nın kır nohudundan yapılması, mayalama süreci uzun olan bir ürün. 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda, 5 yıl da patent enstitüsüne başvurduktan sonra Manisa'ya 2018 yılında Manisa Simit Dünyası olarak biz bunu Manisa'ya tescilledik. Yani bu Manisa'nın coğrafi işaretli bir ürünü oldu. Hatta 5 asırlık bir geleneğe sahip olan Mesir Macunundan önce bunun coğrafi işareti alınmış oldu. Manisa, Türkiye'de coğrafi işaret sıralamasında 383. sırada yer alıyor. 80'li yıllarda Manisa'da geceleri simit çıkmıyor. Babam da sokaklarda simit satılsın diyor. Böylece o gelenek başlıyor. Ramazan ayında Manisa dışında hiçbir ilde geceleri taban simidi satışı yok. İftardan 5 dakika sonra taban simidi çıktı mı? diye gelenler var. Bu Manisa'nın bir geleneği biz de bunu yaşatmak adına yapıyoruz. Rabbim bu geleneğin devam etmesini nasip etsin. Manisa'da bu tür ürünlerinde çoğalmasını nasip etsin" diye konuştu.

TABAN SİMİTLERİNİ SAHURDA TERCİH EDİYORUZ

ÇOCUĞUYLA birlikte taban simidi almaya gelen Ahmet Ataç, "Evimize simit almak üzere geldik. Burayı yaklaşık 20 yıldır biliyoruz, tanıyoruz. Taban simitlerini ve normal simitlerini sahurda tercih ediyoruz. Gerçekten ilk 20 yıldaki lezzet neyse bugün de aynı o lezzet. Ben emeği geçenlere bu coğrafi işaretli taban simidi Manisa'ya kazandıranları da yürekten kutluyorum. Bu tür istikrarlı işletmelerimizin Manisa'mızda devam etmesini ümit ediyorum. Bu vesileyle şu an bizi duyan tüm kardeşlerimize, tüm Müslümanlara Ramazanın hayırlı ve mübarek olmasını temenni ediyorum. İnşallah tüm dünyada savaşların olmadığı, barışların olduğu güzel günleri hayırlı bayramları da hep beraber idrak ederiz istiyorum" dedi.