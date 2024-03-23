Baharın tadını Aydın’da çıkarın

Malum mübarek Ramazan ayı içindeyiz. Mart ayı ile birlikte ilkbahar da kapımızı nihayet çaldı. Havaya, suya, toprağa derken özlemle beklenen cemreler bir bir düştü... İçimiz kıpır kıpır, adeta yerimizde duramıyoruz. Kaşif ruhumuz harekete geçti bile... Güneşin pırıl pırıl parladığı, rüzgarın tüm zarifliği ile tenimizi okşadığı baharın bu ilk ayında Ege'nin gözdesi Aydın tüm güzelliği ile sizi bekliyor.

ANLATILMAZ YAŞANIR

Güzeller güzeli Aydın'ı anlatmaya inanın sayfalar yetmez. Pamuk ve incirin başkenti desek yeridir hani. Aydın, çağlar boyunca geçmişten günümüze farklı uygarlıklarca ziyaret edilip yerleşim yeri olarak tercih edilmiş olan, son derece önemli bir kenttir. Günümüzde de özellikle ülke turizmi için vazgeçilmez şehirlerden biridir. Zengin tarih kültür yapısı onu farklı kılan özelliklerinden biridir. Dünyaca ünlü eşsiz sahil kentleri ise küresel turizm açısından her geçen gün ününe ün katmaktadır.

GEZ GEZ BİTMİYOR

Aydın'ın, toplam 17 farklı ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden en ünlüleri, deniz kıyısında oldukları için Kuşadası ve Didim iken, Efeler, Çine ve Söke gibi ilçeler de yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Aydın'ın her ilçesinde birbirinden önemli doğal güzellikler ve tarihi yapılar bulabilmek mümkündür. İl merkezinden yapacağınız kısa süreli seyahatler ile birlikte görülmesi gereken tüm yerleri ziyaret edebilirsiniz.

TURİZM MERKEZİ

Binlerce yıl önce Büyükmenderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş Aydın doğanın kültürle kucaklaştığı ve Türkiye'de turizmin başladığı ilk illerden biridir. Aydın, eşsiz nitelikteki antik çağın kent ve tapınakları ile muhteşem doğal güzelliklere sahiptir. Kent coğrafi konumundan ötürü çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve her bir uygarlık bölgede kendi izlerini bırakmıştır. Antik çağın Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nysa, Priene, Magnesia gibi önde gelen kentlerinde doğa filozofları Thales, Anaksimender ve Anaksimenes'i, tarihçi ve coğrafyacı Hekatais'u, şehir plancısı ve mimar Hippodamos ile İsidoros'u yetiştirmiş olan Aydın, Kuşadası ve Didim gibi sahil ilçeleriyle turizm açısından Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biridir.

EFELER DİYARI

Efeler diyarı Aydın'ın yakın tarihine damga vurmuş isimlerden biri de Yörük Ali Efedir. Milli Kahraman Yörük Ali Efe'nin İzmir'den dönüşünden ölümüne kadar yaşadığı Yenipazar ilçe merkezindeki evi 1980'li yıllarda çıkan yangında tamamen yanmıştır. 1995 yılında Aydın Valiliğince Kültür Bakanlığına yapılan öneri kabul görmüş, Yörük Ali Efe'nin mirasçıları evin müze yapılması koşulu ile evi Kültür Bakanlığına bağışlamışlardır. Tahsis işlemleri 1999 yılında tamamlanmıştır. Evin aslına uygun restorasyonu ve bahçe tanzim çalışmaları sonucu teşhire hazır hale getirilmiştir. AYDIN Kenti 1282'de Menteşe Bey tarafından alınarak Menteşeoğulları topraklarına katılmıştır. Türkler, Ch. Texier'in belirttiği gibi mevkiinin korunaklı ve güzel olması nedeniyle şehrin adını Güzelhisar olarak değiştirmişler ancak Tralleis'de oturmayıp kentin güney eteğindeki Nekropol üzerinde yeni bir şehir kurmuşlardır. Güzelhisar daha sonra Aydınoğulları idaresine geçmiş ve 1426'da II. Murat tarafından Osmanlı topraklarına katılan kent Anadolu eyaletine bağlı bir sancak olur. Batı Anadolu'nun önemli bir kültür merkezi olan Aydın 16.yüzyıl sonlarında bir çok ayaklanmalara sahne olur. II. Mahmut döneminde Müşirlik, Tanzimat'tan sonra eyalet, 1867'de ise vilayet olur. Anadolu'nun ilk demiryolu Aydın-İzmir arasında yapılıp işletmeye açılır. 27 Mayıs 1919'ta Yunanlılar tarafından işgal edilir, 30 Haziran 1919'da geriye alınan kent tekrar işgal edilir. Kent 7 Eylül 1922 yılında işgalcilerden kurtarılır.Aydın bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu ili, modern bir kent, kültür ve tabiat varlıklarıyla bir açık hava müzesi görünümüyle yine tarihsel işlevini sürdürmektedir.

YAPMADAN DÖNMEYİN

Aydın'ı gezdik, her yönüyle yakından tanımaya çalıştık. Ege yöresine özgün zeytinyağlı yemeklerinden, nefis incirlerinden, şaheser üzümlerinden ve narenciye ürünlerinden tatmadan, meşhur turunç reçeli almadan, enfes balık türlerini denemeden, halı, kilim, deri giysiler, mücevherat, hatıra eşyaları satan zarif butiklere uğramadan, Paşayaylası'nı görmeden ve dillere destan güzelliklere sahip sahillerinin tadını çıkarmadan dönmeyin...