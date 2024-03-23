Büyükbabaları kıskandıran akım Eclectic Grandpa

Eclectic Grandpa yani Türkçe çevirisiyle eklektik büyükbaba, Pinterest'ten çıkıp TikTok'a yayılan ve 2024'ün başından itibaren viral olan bir moda akımı. Farklı akım ve sistemlerin karıştırılmasıyla ortaya çıkarılan yeni bir akım. Kilit noktaysa büyükbaba kısmında. Zaman içinde alınmış kaliteli, stil sahibi ve çok sevilen parçalardan oluşan bir büyükbabanın gardırobundan ilham alan tasarımlarla Eclectic Granpa tarzını en iyi şekilde uygulayabilirsiniz. Bu tarzı başarılı biçimde taşımak için kitsch trikolar, vintage makosen ayakkabılar, beyzbol şapkaları, kol saatleri ve buna benzer retro veya vintage her şeyi radarınıza almalısınız. Örneğin tişört ve gömleklerin üzerine giyilecek şık yelek ve hırkalar, yüksek belli pantolonlar, oversize blazer ceketler ve 70'li yılların kare kemik güneş gözlüklerine odaklanmak başlangıç için iyi bir adım olur!

DESEN VE DOKU KARIŞIMI

Eklektik bir tarz yaratmak için farklı türleri birbirine karıştırmaktan çekinmemelisiniz. Çiçek desenleriyle çizgileri ve ekoseleri bir araya getirip dikkat çeken bir görünüm yaratabilirsiniz. Özellikle kışlık giyimde yün ve kadifeyi birlikte kullanmak da bu yöntem için ideal bir örnek.

BOL KATMANLI

Bu tarz sayesinde kış boyunca hiç üşümediğiniz gibi baharda da sıcak geldikçe bir parçayı çıkarma şansınız var. Eclectic Grandpa görünümü elde etmenin kilit parçası katmanlamayı iyi uygulamaktır. Desenli bir gömleği hırka, yelek veya süveter ile giyip görünümü oversize bir blazer ile tamamlayabilirsiniz.

VİNTAGE ŞARTI VAR!

Alışveriş yaparken yeni tasarımlar hep ilgi odağımızda olsa da bu akım ilhamını nostaljiden alıyor. Dolayısıyla vintage ceketler, pantolonlar ve elbiseleri modern parçalarla birleştirmek Eclectic Grandpa tarzını yakalamak için en iyi yöntem. Babanızın 70'lerden kalan o ceketini tekrar tekrar giymek için bu akımı bahane edebilirsiniz.

SAKİN BİR RENK PALETİ

Eclectic Grandpa tarzını tamamlayan renkler daha çok toprak tonları ve pastel renkler. Stil eklektik de olsa renkleri birbirine karıştırmak görünümü yorucu hale getirebilir. Yeşil ve kahverengi tonları, hardal sarısı ve kiremit rengi gibi renkleri deneyebilirsin. Oversize ve Rahat Kalıpları Seç.

AKSESUAR VE GÖZLÜKLER

Eğer bu akımın hakkını tam anlamıyla vermek istiyorsanız aksesuar kullanma konusunda cömert olmalısınız. Pantolon askısı, cep saati, belki papyon ya da şapka takarak görünümünü tamamlayabilirsiniz. 70'li yılların ikonik parçası olan kalın kemik çerçeveli gözlükler Eclectic Grandpa tarzına son dokunuşu katacak en havalı aksesuar.