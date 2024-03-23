Gürültü önleyici kulaklıklara ilgi artıyor

Dış dünyayla bağımızı koparmak istediğimizde aklımıza ilk gelen çözüm genelde kulaklık takmak oluyor. Çünkü genelde dışarıdan duyduğumuz sesler bizi rahatsız ediyor ve bu yüzden de hemen dikkatimiz dağılıyor. Peki, kullandığımız kulaklıklar her zaman dışarıdan gelen sesleri ve gürültüyü önleyebilir mi? Eğer en ufak ses bile sizi rahatsız ediyorsa o zaman yapmanız gereken en iyi şey gürültü önleyici kulaklık sahibi olmak. Gelişen teknolojiyle birlikte Bluetooth kulaklıkların yanı sıra gürültü önleyen kulaklıklar da fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar ise bu durumdan oldukça memnun.

'EN RAHAT KABLOSUZ'LAR

Aklınıza gelebilecek her türlü marka, gürültü önleyici kulaklık çıkarıyor. Her birinin özelliklerini dikkate alarak, kullanıcı yorumlarını da okuyarak sizin için en iyi seçeneği değerlendirebilirsiniz. Öte yandan bu kulaklıklar özel bir yapıya sahip oldukları için de en rahat kablosuz kulaklık olarak biliniyor. En düşük frekansları bile kesme konusunda uzman olan kulaklıkları otobüste yolculuk sırasında, önemli bir konunun ortasındayken ya da sadece müzik dinlemek istediğinizde kullanabilirsiniz.

FİYAT- PERFORMANS ÜRÜNLERİ

Fiyatları biraz pahalı olsa da aldıktan sonra ne kadar iyi bir karar verdiğinizi de fark ediyorsunuz. Bu kulaklıklar çok uzun zamandır hayatımızda ve ciddi bir rekabet ortamındalar. Genelde uzun pil ömürlerine sahipler, sesi son derece güçlü verir, ortam gürültüsünü ciddi anlamda azaltır. Eğer 'Ben biraz da olsa dışarıyı duymak istiyorum' derseniz, buna uygun modeller de bulabilirsiniz. Sadece markaları, fiyatlarını ve özelliklerini çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde ürünün karşılığını alabilirsiniz. Belli bir bütçeniz varsa filtreleme yaparak doğru özelliklere sahip kablosuz kulaklığınızı seçebilirsiniz. Son zamanlarda fazlaca tercih edilmesinin sebebi ise kablosuz kulaklık kullanımının artması ve buna bağlı olarak seçeneklerin çoğalması. Gürültü önleyici kulaklıklar sayesinde tamamen dinlediğiniz şarkıya odaklanabiliyorsunuz. Böylece kolay kolay dikkatiniz dağılmıyor.

iOS VE ANDROİD TELEFONLARA UYUMU

GÜRÜLTÜ önleyici kulaklık istiyorsanız dikkat etmeniz gereken başka bir nokta daha var. Bu da seçeceğiniz ve kullanmak istediğiniz kulaklığın telefonunuzla uyumlu olup olmadığı. Çünkü bazı kulaklıklar sadece iOS ya da Android uyumlu olabiliyor. Bu sebeple aldıktan sonra tekrar iade etmekle ya da uyum sağlasın diye uğraşmak yerine baştan bilerek almanız daha iyi olacaktır. Artık son yıllarda çıkan modellerde her ikisi için de uyumlu olmalarına dikkat ediliyor. Ama yine de bunu sağlayamayan modeller mevcut. Her ikisine de uyan model tercih ederseniz, sizin için daha avantajlı olacaktır. Böylece istediğiniz cihazla rahatlıkla kullanabilirsiniz.

OYUN KULAKLIKLARI

Günümüz teknolojinin geliştirdiği bir başka sektör de oyun sektörü. Ciddi bir büyümenin yaşandığı sektörde her ekipman özel olarak üretilebiliyor. Gürültü önleyici kulaklığı eğer oyun oynamak için istiyorsanız o zaman farklı özelliklere dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü oyun için tercih edilen kulaklıklar, daha uzun süre kullanılıyor ve bu sebeple de o süre içerisinde kulağa zarar vermeyecek yapıya sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda mikrofonunun da aktif olması tercih ediliyor. Bu sebeple ihtiyacınız olan kulaklığın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirleyin, ardından alışverişinizi ona göre yapın.