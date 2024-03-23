Sahipsiz anıların gönüllü koruyucusu

İlhan Arga, yıllarca kamera arkasında TRT'ye hizmet etti. Şimdi kamera önünde olmasının ise müthiş bir hikayesi var. Eski kameraman İlhan Arga, yıllarca bit pazarlarından, sahaflardan, eskicilerden aile albümleri topladı. Uzun zamandır "Sahibini Arayan Fotoğraflar" isimli sosyal medya hesaplarında bu albümleri paylaşıyordu. TRT, Arga'ya kapılarını açınca Sahibini Arayan Fotoğraflar bir TV programına dönüştü.

İlhan Arga ilk günden beri büyük ilgi gören programda albümlerin sahiplerinden nasıl koptuğu bilmecesini araştırırken bir yandan da bu anıların sahiplerini arıyor. Onun evi kaybolan fotoğrafların sahiplerini bulana kadar dinlecekleri bir durak olarak hizmet veriyor. Arga, büyük emek ve özen göstererek topladığı bu fotoğrafları ait olduğu yerlere ulaştırırken yaşadığı serüvenler ve fotoğrafların arkasındaki gizli hikayeler de büyük ilgi çekiyor.