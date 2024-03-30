Athleisure, rahatlığı ve şıklığı buluşturuyor

Spor kıyafetlerle de şık olabilme imkanı sunan athleisure akımı, günlük giyimlerimizde konforun önemini öne çıkarıyor. Farklı kombin seçenekleri yaratabilmeniz için spor giyim ürünlerinde kendinizi sınırlandırmamalısınız. Her zaman herkesin dolabında bulundurması gereken belli başlı ürünlere yer vererek gün içindeki kombin hazırlama sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bunun için temel ürünlerle başlamak en mantıklı seçeneğiniz olacaktır. Birçok kombininde kullanacağınız eşofman modelleri ve tayt modelleri gibi alt giyim ürünlerine ve sweatshirt modelleri gibi zamansız moda parçalarına gardırobunuzda mutlaka yer vermelisiniz.

KONTRAST ETKİSİ

Çıkış noktası zıtlıkları bir araya getirmek olan spor şık moda akımına uygun giyinmek istiyorsanız, kombinlerinizde kontrasta yer vermelisiniz. Örneğin, eğer tayt giyecekseniz, üzerinize oversized bir gömlek veya şık bir kazak tercih edebilirsiniz. Bu noktada dar bir parça ile oversized bir parçayı bir araya getirmek oldukça önemli. Bunun dışında kombininize kazandıracağınız kontrast kumaş tercihlerinizle de yaratılabilir. Buna örnek olarak, eşofman ve sweatshirt ile yapacağınız bir kombini şık bir deri ceket modeli ile kombinleyip bu kontrastı elde edebilirsiniz.

MİNİMALİZM ÖNEMLİ

Başarılı bir athleisure stiliir kombin yaratmak için en güvenli seçenek minimalist bir kombini hedeflemektir. Gardırobunuzdaki çoğu parçayla uyum sağlayabilecek şık ve minimalist parçalar hem işinizi kolaylaştıracak, hem de size şık bir görünüm kazandıracaktır. Athleisure akımının estetiği konfora dayalıdır ve bu havayı yaratan genelde sade, basit renklerdir. Siyah, beyaz, gri, bej gibi nötr ve minimalist renkler tercih etmek daha kolay kombinler yapmanıza yardımcı olurken athleisure akımına uygun giyinmenizi de sağlayacak.

AKSESUARSIZ OLMAZ

Spor şık kombinlerde spor giyim ürünleri ağırlıklı kullanıldığı için aradığınız şıklığı akseusarlar yardımıyla elde edebilirsiniz. Örneğin, spor bir tayt ile düz bir t-shirt modeli tercih ediyorsanız kombininizi tamamlamak için şık bir deri ceket yeterli olmayabilir. Hareketli ve şık bir kolye ve küpelerle veya tercih edeceğiniz şık bir çanta ile etkiyi kuvvetlendirebilirsiniz. Tam tersi şekilde, şık bir elbiseyi spor bir ayakkabı ve spor bir çanta ile kombinleyebilirsiniz.