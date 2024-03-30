Bahar kokulu bayram

KARADENİZ TURU

YEŞİLİ ile ünlü Karadeniz bölgesini ilkbaharda yeniden keşfetmeye ne dersiniz? Bayram tatilini Karadeniz'de geçirmek istiyorsanız kesinlikle haklısınız.

Karadeniz turu için önceden yapacağınız kapsamlı bir plan ile Amasya, Tokat, Trabzon, Rize ve Artvin'in en güzel yerlerini gezebilirsiniz.

ROMA

İtalya'nın en keyifli rotaları arasında bulunan Roma, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Yemekleri, güzel meydanları ve kültü rü ile gezmesi oldukça keyifli olan Roma, bahar aylarında da ayrı bir güzel oluyor. Roma'da kesinlikle görmenizi önerdiğimiz yerlerin en başında Kolezyum geliyor. Kolezyum'un yanı sıra Roma Forumu, Trevi Çeşmesi, Aziz Petrus Meydanı, Kapitolin Müzesi ve Palatino Tepesi gibi yerler olmazsa olmazlardan.

ESKİŞEHİR

İç Anadolu Bölgemizin kendine has güzellikleri ni taşıyan Eskişehir her yaş grubunun gezip keyif alabileceği önemli kentlerimizden biri. Eskişehir, Ramazan Bayramı'nda seyahat için tercih edile bilecek rotalar arasında bulunuyor. Yörenin lez zetli yemekleri ve kentin güzelliği sizi büyüleye cek. Tarihi Odunpazarı Evleri'ni görebilir, Por suk Çayı'nda gondola binerek keyifli vakit geçi rebilir ve Eskişehir Şelale Parkı'na giderek şeh rin sembolü olan şelaleyi ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanı sıra hem çocuklar hem de yetişkin lerin keyifli vakit geçirebileceği Masal Şatosu, Eti Sualtı Dünyası ve Sabancı Uzay Müzesi gibi yer leri de seyahat rotanıza ekleyebilirsiniz.

KAZ DAĞLARI

Kaz Dağları bakir alanlarıyla sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ilgisini çekiyor. İlk baharda havadaki yüksek oksijen oranına çiçeklerin mis gibi kokusu da eşlik ediyor. Başınızı döndüre cek farklı bir etkileyiciliğe sahip olan Kaz Dağları havaların ısınmaya başlaması ile daha da popü lerleşiyor. Özellikle şehirden uzaklaşmak iste yenler için en güzel destinasyonlardan olan Kaz Dağları, doğanın içinde dinlenme ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Şahindere Kanyonu'nu, Yeşilyurt, Adatepe ve Çamlıbel Köylerini geze bilirsiniz. Ayrıca Kaz Dağları'da kamp yapmak farklı bir deneyim olabilir.

BELGRAD

Ramazan Bayramı tatilinde daha sakin ve huzurlu bir rota oluşturmak istiyorsanız yurt dışı seçeneklerinize Belgrad'ı da ekleyin. Türkiye'ye yakınlığı önemli bir avantaj sunuyor. Üstelik vizesiz olması nedeniyle de cazip destinasyonlar arasında yer alıyor.Sırbistan'ın başkenti Belgrad, ziyaretçilerine hem tarihi yerler görme hem de geleneksel lezzetlerini tadabilme imkanı sunuyor. Belgrad gezisinde Kalemegdan Kalesi, Aziz Sava Katedrali, Cumhuriyet Meydanı, Tito Anıt Mezarı ve Yugoslavya Tarihi Müzesi gibi yerleri gezmeden dönmeyin.

ANTALYA

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya, bayram tatiliniz için aradığınız rota olabilir. Harika doğası, masmavi denizi ve artık ısınmaya başlayan havaları ile Antalya keyifli bir tatil için ideal seçeneklerden biri. Antalya'da ziyaret edebileceğiniz pek çok yer bulunuyor. Antalya'da mutlaka görmenizi tavsiye ettiğimiz önemli yerlerden biri de Kaleiçi. Antalya'nın en popüler noktası olan Kaleiçi, hem tarihi bir merkez olması hem de manzaraları ile gezmesi oldukça keyifli bir yer. Antalya'da ziyaret etmenizi önerdiğimiz diğer yerler arasında ise Hadrian Kapısı, Karaalioğlu Parkı, Düden Şelalesi ve Perge Antik Kenti bulunuyor.

ALTINOLUK VE ERDEK

Turumuza Ege'den başlayalım. Altınoluk, sevimlimi sevimli bir sahil kasabasıdır. Ege Denizi'nin eşsiz mavisi ve doğal güzellikleri Altınoluk'u eşsiz kılar. Tertemiz bol oksijenli havası ile Altınoluk, baharda bile astım hastalarının uğrak yeridir. Sanki, cennetten bir köşe dersek abartmış olmayız herhalde. Denizi son derece temizdir. Çarşısında hediyelik eşyalar, el yapımı ve yöresel ürünler satılmaktadır. Erdek ise Kapıdağ Yarımadası'nın güneybatısında yer almaktadır. Tam bir turizm cennetidir. Çevresinde bulunan Kyzikos Antik Kenti ve Seyitgazi Tepesi en gözde ziyaret yerlerinin başında gelmektedir. Tekne turlarıyla Avşa, Marmara, Zeytinli ve Paşalimanı adalarını gezmeyi ihmal etmeyin.

KAPADOKYA

Evet, Kapadokya denince akan sular durur. Uzun bir tatil fırsatı bulmuşken gidebileceğiniz en güzel seyahat rotalarından bir tanesi tabi ki Kapadokya. Birkaç günlük bir gezi için tercih edebileceğiniz bu etkileyici rotaya aileniz ya da arkadaşlarınız ile gidebilir ve keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Peri Bacaları, Kapadokya'nın en etkileyici yerleri arasında tartışmasız 1 numarada yer alıyor. Peri Bacaları'nın yanı sıra Kapadokya'da gezebileceğiniz yerler arasında Saç Müzesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Göreme Açık Hava Müzesi ve Mazı Yeraltı Şehri bulunuyor.