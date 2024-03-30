Büyük buluşma müthiş heyecan

Muhteşem müziği 1980'li yıllardan beri kulağımızda çınlayan Hayalet Avcıları'nda eski nesil ve yeni nesil buluşuyor. Yeni filmde serinin ilk iki filminin unutulmaz isimleri Bill Murray, Dan Aykroyd ve Ernie Hudson'ı da bir kez daha o kıyafetlerle görmek bile yeter. Bazı filmler vardır tekrar tekrar çekilerek her kuşağın beğenisine sunulur. Bunun örneği çok ve yazımızın konusu bir genelleme yapmak değil, ki daha önce zaten bu sütunlarda 2024'te vizyona girecek eşsiz seçkileri duyurmuştuk. İşte o seçkilerden biri yepyeni macerasıyla geçtiğimiz Cuma vizyona girdi.

YÖNETMEN İSTEDİ OĞLU YAPTI

Hayalet Avcıları: Ürperti. 1984'te izleyici ile buluşan serinin ilk filminin ardından 89'da serinin ikinci bölümünü izlemiştik. Uzun süre sandıkta kalan bu kalan hazine 27 sene sonra kadın hayalet avcıları ile birlikte yeni kuşak ile buluşturuldu. 2021'de ise oyuncu kadrosu bir kez daha değişti ve Hayalet Avcıları: Öteki Dünya karşımıza çıktı.

Serinin bu bölümü 80'lerdeki filmlerle daha çok bağ kurmamızı sağlayınca o dönemdeki oyuncuları meseleye daha fazla dahil etme fikri ortaya çıktı ki Hayalet Avcıları: Ürperti'nin en önemli sürprizi de bu. Eski ve yeni Hayalet Avcıları ile hem geçmişteki hem de şimdiki kuşak yakalanacak ve bu süper fikrin yansımasının sonuçlarını birkaç hafta içinde göreceğiz. 2 yıl önce 75 yaşında aramızdan ayrılan serinin ilk iki filminin yönetmeni Ivan Reitman bu filmi göremeyecek olsa da yeni filmin senaristliğini üstlenen oğlu Jason Reitman babasını kaybetmeden önce bu projeyi kendisine anlattığını ve onayını aldığını söylüyor. Zaten bir önceki filmin yönetmeninin de Jason Reitman olduğunun altını çizelim.

Hayalet Avcıları'ndan söz ederken babası Ivan Reitman'ın filmografisine de bir dirsek teması yapalım öyleyse. Komedinin dahi ismi Reitman'ın bildiğimiz ve sevdiğimiz o kadar çok filmi var ki. İkizler, Anaokulu Polisi, Ufaklık (Ki üçü de Arnold Schwarzenegger iledir), Bir Günlük Başkan, Sürpriz Babalar bunlardan ilk akla gelenler. Reitman'ın çocukları da babalarının vefatının ardından "Çektiği filmlerin dünyanın dört bir yanında insanlara mutluluk vermesi ve kahkaha attırması en büyük tesellimiz" açıklamasında bulunmuşlardı.

Şimdi babasının mirasıyla yola çıkan Jason'ın ve yönetmen koltuğundaki Gil Kenan'ın yeni maceradaki maharetini görme zamanı. Sadece o da değil.

Hayalet Avcıları Ürperti'nin konusu:

ÖTEKİ Dünya'da tanıştığımız Spengler ailesi, hayaletleri bir sonraki seviyeye taşımak için çok gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren ilk Hayalet Avcıları ile ekip oluşturmak için kolları sıvar. Ve bunun için de hikayenin başlangıç noktasına yani New York City itfaiyesine geri dönerler.

Bir antik eserin keşfinin korkunç bir gücü açığa çıkarmak adına yeni ve eski Hayalet Avcıları güçlerini birleştirip dünyayı ikinci bir buzul çağdan kurtarmak için harekete geçerler. Bu arada eski Hayalet Avcıları dışında Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Celeste O'Connor'ın yine kadroda olduğunu belirtelim.