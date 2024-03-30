Telefonda kablosuz şarj devri

HER yeni telefon satın aldığımızda, onunla birlikte verilen bir orijinal şarj kablosu bulunuyor. Telefonunuzun gücüne bağlı olarak belirlenen şarj kablolarını kaybettiğimiz zaman birebir aynısını bulmak zorunda kalıyoruz. Üstelik kalabalık bir ortamda kaybolma ihtimalleri de oldukça yüksek. Çantanızda da her zaman taşımak zor olabilir. İşte bütün bu sorunlar göz önünde bulundurulduğunda yeni nesil şarj cihazlarına biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Kablosuz şarj cihazları, bu noktada kurtarıcınız oluyor.

TELEFONU KULLANMAMALISINIZ

SON yıllarda en çok ilgi gören teknolojilerden birisi kablosuz şarj cihazları ve stantları. Aslında bu her ne kadar kablosuz olarak isimlendiriliyor olsa da kablosuz bir deneyim sunduğu söylenemez. Şarj işlemini başlatmak için cihazı aldıktan sonra telefonunuzun menziline girmesi gerekiyor. Telefona herhangi bir kablo bağlamadığımız için şarj cihazına yerleştirmek veya ele almak için zahmet çekmiyoruz. Ancak kablolu şarjla karşılaştırdığımızda şarj menzili olmadığı ve kablolu bir bağlantı bulunmadığı için şarj olurken telefonu ele alıp kullanmak mümkün olmuyor. Şarj cihazı üzerinde yatay pozisyonda kullanmak ve telefonu hareket ettirmemek gerekiyor.

ŞARJ STANDARDINA DİKKAT

KABLOSUZ şarj teknolojisinde kullanılan elektronik aksamın yapısına göre birtakım ayrışmalardan dolayı farklı şarj standartları ortaya çıkmaya devam ediyor. Kullandığınız telefonu şarj etmek için telefon ile şarj cihazının aynı standardı desteklemesi gerekiyor. Bu son derece önemli. Bugün akıllı telefonlarda en yaygın kullanılan şarj standardı ise Qi standardı. Qi standardı pek çok endüstri işletmesi tarafından destekleniyor ve çoğu akıllı telefon üreticileri de bu standardı kullanıyor. Otomobillerde, kafelerde, ev aksesuarlarında kullanılan kablosuz şarj cihazlarının çok büyük bölümü de aynı şekilde Qi standardını destekliyor. Bunlara ek olarak kablosuz şarj teknolojisi dediğimiz şey aslında manyetik indüksiyon yoluyla elektrik aktarımı yapıyor. İndüksiyon bobini ile donatılmış şarj cihazı manyetik bir alan yaratıyor ve şarj edilecek cihazdaki bobinler de bu manyetik alanı elektriğe çevirerek pili şarj ediyor. Böylece siz cihazınızı manyetik alana yaklaştırdığınızda otomatik olarak şarj işlemi başlıyor.

AZ YER KAPLAMASI AVANTAJ

KABLOSUZ şarj teknolojisi ne kadar çok kullanılıyor olsa da yine de birtakım sorunları beraberinde getiriyor. Bu sebeple faydalarını ve zararlarını da bilmeniz gerekiyor. Öncelikle faydalarının neler olduğunu aktaralım. Ek olarak aldığınız manyetik cihazların yanı sıra bazı mobilyalarda, ev ve ofis aksesuarlarında da kablosuz şarj cihazı desteği bulunuyor. Bu sayede telefonu mobilyanın şarj bölümüne yaklaştırdığınızda hemen şarj işlemi başlıyor. Aynı zamanda yanınızda da taşıyabileceğiniz kadar küçük bir yapıda olması büyük kolaylık sağlıyor. Çantanızda çok küçük bir alan kaplıyor.

DAHA YAVAŞ VE MALİYETLİ

ZARARLARININ neler olduğuna bakacak olursak da şöyle sıralayabiliriz: Her ne kadar telefona kablo takmasak da şarj cihazına kablo takmak gerekiyor. Bu nedenle masadaki kablo karışıklığından kurtulamıyoruz. Sadece pratik olması işe yarıyor. Bir diğer olumsuz özelliği ise kablolu şarj kadar hızlı olmamasından kaynaklanıyor. Eğer cihazınızda kablosuz hızlı şarj desteği yoksa kablolu şarjın 5'te 1'i kadar hızla şarj etmek zorunda kalıyor. Bu sebeple normalde 1 saatte dolan şarjınız bu cihazla 2-3 saatte dolabiliyor. Kablolu şarjdan daha fazla maliyeti olduğunu da söylemek gerekiyor. Telefonun arka bölümünün manyetik etkiyi iletecek fiziksel yapıya sahip olmalı. O yüzden de uygun bir cihaz seçmek zorunda olduğunuzu belirtmeliyiz. Ayrıca tartışmalara sebep olan konulardan birisi de manyetik bölümün, telefona zarar verebileceği yönünde. Ama yapılan araştırmalar, henüz bunu doğrulayacak sonuçlar içermiyor.