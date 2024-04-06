100 yıllık bando belgesel oldu

100 yıllık Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu'nun belgeseli yapıldı. Yaşar Üniversitesi'nin, Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosunu konu alan 'Yüz Yıllık Seslerin İzinde' adlı bilimsel ve sanatsal çalışması belgeselleşti. Sanat çevrelerinde ilgi uyandıran proje, Tire Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi işbirliği ile uzun süren titiz çalışmalar sonunda gerçekleştirildi. Asırlık derin bir kaynak ve arşiv araştırmasıyla yapılan belgeselin geçtiğimiz günlerde yapılan ilk gösteriminde araştırmaya konu olan tarihi bando da konser verdi. 100'ncü yaşını kutlayan bandoya Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi Smyrn Acapella Çok Sesli Korosu eşlik etti.

SAVAŞ GANİMETİYDİ

Ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan askerleri, Türk süvarilerinden panik halinde kaçarken, ordu bandolarındaki müzik aletlerini de arkalarında bıraktılar. Zafer kazanımı olan bu müzik aletleri, Ali Başaran ve arkadaşlarının bundan tam 100 yıl önce üstün çabalarıyla, Tire Tarihi Armoni Bandosunun kurulmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sivil bandosu olan bando, bir asırdır milli bayramlarda ve yurt genelindeki etkinliklerde Tire'yi başarıyla temsil etti. 1937'de Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasının açılışı ve Ege ziyaretleri esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılayan bando, Tireliler için her zaman gurur kaynağı oldu.