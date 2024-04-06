Off-duty stiliyle işten yeni çıkmış gibi

İşten yeni çıkmış veya ofis dışındaymış gibi görünen kıyafetler, sezonun moda trendleri listesinde kendine yer buluyor. Çabasız şıklığı rahatlıkla buluşturan bu stil anlayışı, özellikle sokak stili için tercih ediliyor. Trendin öncülüğündeki tasarımlarda; rahat kalıplı pantolonlar, katman şeklinde giyilebilen kombinler, oversize blazerlar ve uzun gömlekler göze çarpıyor.

90'LARI HATIRLATIYOR

90'lardan kalma trendlerden biri olan off-duty stilinde; pantolon-ceket takımlarıyla uzun gömlekleri kombinlemek, oversize blazerları büyük kemerlerle kullanmak mümkün oluyor. Kalın tabanlı ayakkabıların ve havalı gözlüklerin eşlik ettiği off-duty tarzı, hem rahat ofis görünümlerinde hem arkadaş buluşmalarında kullanıma uygun özellikler sergiliyor. Kumaş pantolonları beyaz tişörtlerle eşleştirmek, jeanleri oversize blazerlarla giymek bu stili uygulamak için deneyebilecekleriniz arasında bulunuyor.