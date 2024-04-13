Geleceğin teknoloji yüklü fabrikaları

TEKNOLOJİ her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Bu da beraberinde çok fazla çalışmayı, yeni üretimleri ve çalışmaları getiriyor. Eğer fabrikalar da bu teknolojiye ayak uyduracaksa izlemesi gereken adımlar olduğunu söylemek gerekiyor. Artık yeni yeni ön plana çıkmaya başlayan ama aslında çok uzun yıllardır hayatımızın içinde olan robotlar, devrim yaratacak. Firmalar endüstriyel devrim için çalışmalarını son hız ilerletiyor. Yapılan araştırmalara göre robotlar, kısa zaman içerisinde fabrikaların bir numaralı çalışanları olacak. Üretimin aşırı otomatize olması ve bu sayede düşen maliyetlerin getireceği aşırı rekabet yüzünden zaman içinde yaşanacak kar düşüşleri, azalan çalışan sayısı nedeniyle azalan tüketim gibi gerekçelerle ilk bakışta sadece bir istihdam sorunu yaratacağı düşünülen bu devrim zaman içinde ekonomik kara deliklerle sonuçlanabilir.

ÖNLEMLER ALINMALI

BU yüzden de bütün olumlu ve olumsuz yanların değerlendirilmesi, konuyla ilgili önlemlerin alınması gerekiyor. Geleceğin fabrikaları, isteğe göre yüksek kaliteli ürünleri üreten fabrikalar olarak da tahmin ediliyor. Artık yöneticiler bu doğrultuda planlama süreçleri oluşturuyor ve çalışmalarını yapıyor.

GERÇEK ZAMANLI HABERLEŞME

ASLINDA burada özellikle düşük adetli üretimler bile olsa müşteri taleplerine göre değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilen ve bunlara hızlı cevap verebilen fabrikalar, daha çok kullanılacak ve talep görecek. Bu fabrikalara bakıldığında genelde siber fiziksel sistemlerle donatılmış olduğunu görüyoruz. Fabrikalarda kullanılan ekipmanların, araç ve gereçlerin, sistemlerin birbiriyle gerçek zamanlı olarak haberleştiğini, bu haberleşmenin sonucuna göre de birtakım kararların alındığını ve verimliliğin de bu sayede arttığını görmek mümkün. Dolayısıyla geleceğin fabrikalarındaki sistemlerin verimli olması, birbirleriyle gerçek zamanlı olarak haberleşmesi de önemli. Bu sayede anlık raporlama, analizler ve çalışanların işini rahatlatacak çözümler de elde edilebiliyor.

YAPAY ZEKA HER YERDE

ARTIK çok da uzun olmayan bir gelecekte, fabrikalarda kullanılan ekipmanların da tamamı teknolojiye bağlı olacak. Hatta yapılan araştırmalara göre endüstriyel robotlar ve hızlı teknolojik makineler sebebiyle insan gücüne ihtiyaç da azalacak. Bütün bunlar düşünüldüğünde kısa zaman içerisinde insan çalışanların yerinde robotları göreceğiz. Bu sayede fabrikalar için geçerli olmamakla beraber başka firmalarda da karşımıza çıkacak. Çünkü otomotivden enerji sektörüne kadar akla gelebilecek her türlü alanda teknoloji kullanılıyor ve elde edilen sonuçlardan memnun kalınıyor. Temelinde yapay zeka kullanılan makineler, fabrikaların temelini oluşturuyor. Yeni nesil cihazlar, ancak yapay zeka ve IoT( Nesnelerin İnterneti) birleştiğinde inanılmaz derecede hız kazanıyor, firmaya zamandan ve maliyetten tasarruf kazandırıyor.

Öte yandan dijital ikiz teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte 3D sunumlar kolaylaşacak, fabrikaların görüntüsünü ve planlamasını, işleyişin sürecini takip etmek de kolaylaşacak. İşte bütün bunlar düşünüldüğünde atılacak adımlar da büyük önem taşıyor.