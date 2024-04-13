Kendini oyunla sarj etmek isteyenlere

Dragon's Dogma 2

Şu sıralar hem PC'de, hem de konsollarda büyük ilgi gören bu fantastik temalı oyunda oyuncular yarattıkları karakterle uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Her düşmanın zorlu bir rakip olduğu Dragon's Dogma 2, sizi Cylcops'lardan Griffin'lere kadar birçok farklı fantastik dünya canavarıyla karşı karşıya getiriyor.

Tekken 8

Yılların eskitemediği ünlü dövüş oyunu Tekken'in son versiyonu, geniş kadrosu ve sağlam grafikleriyle PC'de de çıkışını gerçekleştirdi. Bir kez daha Mishima ailesinin hikayesine odaklanan oyun, hem yeni oyunculara, hem de serinin müdavimlerine büyük bir dövüş heyecanı sunuyor. Geçtiğimiz günlerde oyuna eklenen Capoeira ustası Eddy Gordo ile birlikte büyük eksiklerinden birini de kapatan Tekken 8'i tüm dövüş oyunu meraklıları sevecektir.

Granblue Fantasy: Relink

Mükemmel grafikleri, eğlenceli oynanışı ve uzun oyun süresiyle tüm JRPG fanatiklerini bir çatı altında toplayan Granblue Fantasy: Relink aslında büyük bir dünyanın son üyesi. Kendi seçeceğiniz ve istediğiniz gibi modifiye edebileceğiniz karakterlerle, rengarenk bir fantastik evrende çıkacağınız yolculuk size Granblue dünyasının hikayesini de en ince detayına kadar anlatıyor. JRPG'ler ilgi alanınızdaysa Granblue Fantasy: Relink'i gözünüz kapalı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Pacifi c Drive

Karanlık bir gecede, ıssız bir yolda arabanızla ilerlerken bir anda takip edilmeye başladığınızı farz edin ve peşinizdeki gizemli yabancının sizi yoldan çıkartmaya çalıştığını... Ondan kaçmak için daha hızlı gitmeli, izinizi kaybettirmek için yolunuzu değiştirmeli ve tüm bunları yaparken de bilmediğiniz yolları tecrübe etmelisiniz

Horizon Forbidden West

PlayStation 5'te uzunca bir süredir var olan ve çoğunlukla olumlu eleştiriler alan Horizon Forbidden West, Aloy'un Horizon New Dawn'daki hikayesini şimdi de PC'de devam ettiriyor. İlk oyunu oynamasanız bile çok büyük keyif alacağınız bu açık dünya konseptli oyun, o kadar büyük bir haritaya sahip ki her şeyi tamamlamak için 70 saati gözden çıkartmanız gerekiyor -ki oyun bittiğinde keşke bir 70 saat daha sürseydi diyebiliyorsunuz. Horizon Forbidden West özellikle Assassin's Creed oyunlarının geniş ve özgür yapısını sevenlerin hoşuna gidecektir.

The Outlast Trials

Piyasadaki en iddialı korku serilerinden biri olan The Outlast, bu yeni versiyonunda sizi bir dizi teste tabi tutuyor. Soğuk Savaş döneminde geçen oyunda insan kobayları, Murkoff Corporation tarafından ileri beyin yıkama ve zihin kontrolü yöntemlerini test etmek için işe alınıyorlar ve bunlardan biri de sizsiniz. Bu korkutucu testlere tek başınıza veya arkadaşlarınızla katılma imkanınız bulunsa da ikinci seçenek gerilimi azaltmaya yetecek gibi de gözükmüyor

Helldivers II

Özellikle arkadaşlarınızla birlikte deneyimlediğinizde çok büyük bir keyif veriyor Helldivers II. Aksiyonu sonuna kadar hissettiren ve stratejik davranmadığınızda da sizi affetmeyen oyun, hızlı maçlara ev sahipliği yaptığı için çok fazla vaktinizi de almıyor; akşam işten veya okuldan geldiğinizde kafanızı dağıtmak için çok iyi bir seçenek haline geliyor.