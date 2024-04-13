Trençkot stillerini yıldızlardan öğrenin

1879 yılında gabardin kumaşı keşfeden Thomas Burberry, yün veya pamuktan çok sıkı şekilde dokunarak su geçirmez özelliğe sahip olan gabardin kumaştan yapılan trençkotlar önce askerlerin hizmetine sundu. Askeriyeden çıkıp da moda sahnesine girmesi İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında olan trençkot, yıllardır yerini hiçbir alternatife bırakmadı. Marilyn Monroe'dan Emma Watson'a stilleriyle moda dünyasına yön veren kadınların da sık sık tercih ettiği trençkot, mevsim geçişlerinin favori olmaya devam edecek.

MARİLYN MONROE

Trençkot moda için nasıl vazgeçilmezse, sinema ve popüler kültür için de Marilyn Monroe o derece yeri doldurulamaz bir figür. Savaş sonrası yıldızlarının parlaması aynı döneme denk gelen ikili, birbirine çok yakışıyordu.

BRİGİTTE BARDOT

FRANSIZ sinemasının dünyaya armağan ettiği en güzel kadınlardan biri olan Brigitte Bardot, kendine özgü saç, makyaj ve kıyafetleriyle gerçek bir moda ikonuydu. İlk kez bikini giyen kadın oyunculardan olmasıyla vücuduyla ne kadar gurur duyduğunu görebileceğimiz Brigitte, kıyafet tercihlerinde de feminen olmayı seçiyordu. Söz konusu orduda kullanılmış bir ceket modeli olsa bile Bardot giydiğinde ona kadınsı bir hava vermeyi başarıyordu. Dolayısıyla sadece bir çanta, dizin altında çizmeler ve güneş gözlüğüyle bile şık olmayı başarmak için Brigitte Bardot'yu örnek alabilirsiniz.

JACKİE KENNEDY ONASSİS

Stiliyle 60'lı ve 70'li yılların ikonu olan Jackie Kennedy'i daha çok pembe döpiyesiyle hatırlasak da rahat ve daha maskülen göründüğü zamanlar da oldu. Jeckie, trençkotun çok yakıştığı balıkçı yaka kazak ve geniş paça pantolonuyla uygulaması kolay bir görünüm yarattı.

SCARLETT JOHANSSON

Scarlett Johansson, 50'ler ilhamını modern zamanlara oldukça şık bir şekilde uyarlıyor. Nude topuklu ayakkabılar, vücudu saran diz hizasında bir elbise ve omuzlardaki trençkotla sen de zarafeti çabasız şekilde elde edebilirsin. Ofis stilinde veya resmi giyinmen gereken bir durumda kombinin hazır!

KARLİE KLOSS

KARLİE gibi crop top balıkçı yaka kazağı veya sade bir tişörtü, rahat bir jean ile giyebilirsiniz. Görünümünüzü uzun bir trençkot ve şık sneakerlarla tamamladığınızda sokak stilinde sizden iddialısı olamaz. Yüksek belli ve ayakkabılarınızı kapatacak geniş paçalı pantolonların boyu daha uzun göstereceğini unutmayın. Eğer Karlie gibi uzun boyluysanız, crop top denge için ideal.