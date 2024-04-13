Umut tuvallerinin fiyatını vicdan belirleyecek

Deprem haberini alır almaz, babasının Mersin'deki iş makinelerini Hatay'a yönlendirerek kurtarma çalışmalarına katılan ünlü iş kadını Abide Gülel'in organize ettiği resimle terapi etkinliği kapsamında; psikiyatristler, pedagoglar, sanatçılar, Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras gibi ünlüler Hatay'a giderek, çadır atölyelerde çocuklarla resim yapmıştı. Depremde yakınlarının ölümüne tanıklık eden travma altındaki çocukların yaptığı tablolar satışta çıktı. Umut tuvallerinin satışından elde edilecek gelir depremzedeler için harcanacak.

52 TABLO SATIŞTA

Sanatla terapi çalışmasından seçilen 52 tablo, Instagram'da @umuttuvali isimli hesaptan yayınlandı. Birbirinden güzel çizgilerin, fırça darbelerinin yer aldığı tablolar, 20-23 Nisan tarihleri arasında, Kapadokya'da gerçekleşecek Umut Tuvali Festivali'nde sergilenecek. İnstagram üzerinden beğendikleri tabloyu satın almak isteyen yardımseverler TR450001500158007284889931 numaralı iban'a Nevşehir Valilği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Umut Tuvali açıklamasıyla ödeme yapabilecek. Serginin ardından tablolar, satın alan sanatseverlere ulaştırılacak. Depremzede çocukların eserlerinin değerini alıcının vicdanı belirleyecek. Instagram üzerinden satılan 4 tablodan en ucuzu 10 bin en pahalısı 50 bin liradan alıcı buldu.

SANAT TERAPİSİ

Depremde hayatta kalan çocukların psikolojik bir travma ile baş başa kalmaması için sanat terapisi uyguladıklarını söyleyen Abide Gülel, "Bilim insanları, sanat terapisini, travmatik deneyimlerden muzdarip olanları tedavi etmenin bir yolu olarak kullanmıştır. Travmalarını kelimelere dökemeyen çocuklar, neredeyse her zaman travmatik olaylarını yaratıcı etkinliklerle işleyebilirler. Bilimsel araştırmalarda, doğal afetlerde travma geçirmiş çocuklarla çizim yapmanın, onların duygularını ifade etmelerini ve deneyimlerini tek başına konuşmaktan daha etkili bir şekilde söze dökmelerini sağladığı bulunmuştur. Bir çocuğun travmatik deneyimi kelimelere dökmeden önce görselleştirmesinin yararlı olduğu da bilimsel açıdan ispatlanmıştır. Biz de travma geçirmiş çocukların mevcut duygusal durumlarını ifade etmelerini, travmatik olayı anlatmalarını, duyguları işlemelerini ve travmayı yaşam öykülerine entegre etmelerini sağlamak için sanat terapisini kullandık.

Sanat terapisi, depremden etkilenen çocuklar için etkili, psikolojik olarak yararlı ve kültürel olarak uygulanabilir bir müdahaleydi. Çalışmaya katılan çocuklar basit, anlaşılır dilde çevrilmiş sanat görevleri aracılığıyla, daha önce söze dökülmeyen travma ve acıyı kolayca paylaştılar. Çocukların çizimleri, travmatik deprem deneyimlerini, sevdiklerini kaybetmenin acısını, ailenin önemini ve gelecek hayallerini ortaya çıkardı. Sanat terapisi sayesinde çocuklar, deprem ile paramparça olan duygusal kontrollerini yeniden kazanmayı ve kayıplarını anmayı başardılar" dedi.