Evinizde internet güvenliğinizi sağlayın

Günümüzde hayatımızın her alanında büyük rol oynayan internet beraberinde birçok riski getiriyor. Bu sebeple, özellikle evimizde kullandığımız internet bağlantısı için güvenlik fazlasıyla önemli. Her şeyden önce siber dünya gerçekten de gelişimini sürdüren ve korsanlara da davetiye çıkaran bir alan. Attığınız her adımın dikkatle izlendiği, çerezlerin kaydedildiği bu alanda özel verilerinizin çalınması an meselesi... GÜÇLÜ ŞİFRELER KULLANIN

Teknoloji aklımıza gelebilecek her sektörde karşımıza çıkıyor. Genelden özele, büyükten küçüğe her firma çalışmalarına teknolojiyi de entegre etmek zorunda kalıyor. Eğer siz de sosyal medyalarınızı yönetmek, özel verilerinizi korumak, aynı zamanda çalışmalarınızı saklamak istiyorsanız kendi güvenliğinizi sağlamak zorundasınız. Bunu yapmak için de adım adım siber güvenlik önlemlerini almalısınız. BU konuda ilk yapmanız gereken şey güçlü şifre kullanımı olacak. Her zaman akla gelen ilk şifreler; özel günler ya da doğum günleri oluyor ama bu son derece yanlış. Ne kadar güçlü ve karmaşık şifre kullanırsanız o kadar iyi sonuç elde edeceksiniz. Modem veya yönlendirici yönetici şifrenizi güçlü bir şekilde ayarlayın ve sık sık değiştirin. Güçlü şifreler; uzun karakterler içeren şifrelerdir. Şifrenizi de kesinlikle başkalarıyla paylaşmayın. Çünkü herhangi bir sistemden sizin şifreniz girilse hiçbir doğrulama olmadan direkt verileriniz karşılarına çıkacak. Buna ek olarak çift faktörlü doğrulama da yapmalısınız. Başka bir cihazdan ya da gizli sekmeden giriş yapılırsa hemen size doğrulama kodu gönderilecek. Böylece siz de o girişi engelleyebileceksiniz.

DÜZENLİ GÜNCELLEMELER YAPIN

Güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın. Modem, yönlendirici, işletim sistemi ve anti-virüs programınız dahil tüm yazılımlarınızın güncellemelerini takip edin ve düzenli olarak güncelleyin. Bu güncellemeler, internet güvenliği için çok önemlidir. Çünkü her güncellemede sistem bir yenilik ekler ve sonuç olarak daha güvenli hale gelir. Bir önceki sürümlerde kalırlarsa zararlı yazılımlar rahatlıkla girer ve şifrelerini kırması, sisteme girmesi daha kolay olur. Buna engel olmak amacıyla güncellemeler büyük önem taşıyor.

ANTİ-VİRÜS PROGRAMLARI

Güvenilir bir anti-virüs programı yükleyin. Bu program, bilgisayarınıza bulaşabilecek zararlı yazılımları tespit eder ve siler. Aynı zamanda güvenilir internet sitelerine erişim sağlayın ve bilmediğiniz sitelere giriş yapmaktan uzak durun. Ayrıca şüpheli e-posta veya mesajlara tıklamaktan kaçının. Anti-virüs programları bu gibi sorunlara en iyi çözüm olacaktır. Kullandığınız cihazların hepsinde anti-virüs programı yüklerseniz güvenilir bir şekilde sistemlere giriş yapabilirsiniz.

MUTLAKA YEDEK VERİYLE ÇALIŞIN

Son olarak verilerinizi yedeklemeyi de unutmayın. Çünkü teknolojik cihazlar her an çökebilir, virüse maruz kalabilir ya da bozulabilir

Bunlara karşı önleminizi önceden almak zorundasınız. İster başka cihaza ister Cloud'a fark etmez, mutlaka yedekleme yapmalısınız. Birinin başına bir şey geldiğinde yedeğini kurtarabilirsiniz. Bütün bunlara dikkat ettiğinizde ve önlemlerinizi aldığınızda güvenle evinizde internete girebilirsiniz, siber saldırılara karşı korunabilirsiniz.