Dereleriyle nam salan Karadeniz şehri: ORDU

BOZTEPE

Ordu şehri Boztepe'nin yamaçlarına serilmiştir. Denizden 450 metre yükseklikte olup, ilin tüm güzelliklerini, Karadeniz'in muhteşemliğini Boz tepe'den seyretmek doyumsuzdur. İl merkezine 6 kilometre mesafede olup asfalt yolla ve dilerseniz teleferikle ulaşmak mümkündür. Yeme içme ve dinlenme tesisleri ile ormanlık piknik alanları mevcuttur.

ÇAMAŞ KANYONU

Ordu'nun doğa sporları merkezlerinden biri olan ve bu özelliği ile popülerliğini koruyan Çamaş Kanyonu doğa yürüyüşleri yapmak, fotoğrafçılık turlarına katılmak ya da kaya tırmanma gibi ekstrem sporlar gerçekleştirmek için yılın her mevsimi ziyaret ediliyor. Dağ bisikleti, kampçılık ve dağcılık etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Buz gibi sulara sahip olan kanyonda devasa kaya blokları arasında fark lı bir yüzme deneyimi yaşayabilirsiniz. Bölge balık çeşitliliği konusunda da büyük bir zenginliğe sahip.

KÜPKAYA KANYONU

2 km uzunluğa sahip olan kanyon, doğanın huzurlu atmosferinde zaman geçirmenize imkan tanıyor. Sarp kayalar arasından akan buz gibi sularda kano gezileri ve rafting yapabilir; yürüyüş parkurlarında yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkartabilirsiniz. Dağ bisikleti, kaya tırmanma, kampçılık ve dağcılık gibi pek çok etkinlik yıl boyunca Küpkaya Kanyonunda düzenleniyor. En sıcak yaz günlerinde bile 5 derecenin üstüne çıkmayan suları; ferahlamak isteyenler için eşsiz bir seçenek oluyor. Küpkaya Kanyonuna giriş yapmak için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

BOZUKKALE (COTYORA)

Ordu şehrinin kurulduğu ilk yer olması sebebiyle dikkat çeken Bozukkale, 2. derece arkeolojik sit alanı. Tarihi bir hazine olarak ele alınan Bozukkale'nin Bizanslılar tarafından 11. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Gözetleme kulesi olarak inşa edilen ve Loryma Antik Kentinin kalıntılarına hala ev sahipliği yapan bölge, masmavi bir deniz ve yemyeşil ormanlar ile eşsiz bir manzara sunuyor. Bölgenin en sevilen yerlerinden biri olan Bozukkale (Cotyora) rehberli doğa yürüyüşleri ve tekne gezileri gibi aktiviteler sunuyor. Hem doğal güzelliği hem de tarihi yapıları daha yakından görmek için ziyaret edilmesi gereken bir yer. Issız bir konuma sahip olsa da hemen yakınında yerleşim yerleri bulunuyor.

GÖLKÖY KALESİ

Şehir merkezine 60 km kadar uzaklıkta yer alan, Gölköy ilçe merkezine kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunan kale; Ordu'da mutlaka görülmesi gereken tarihi hazinelerin başında geliyor. M.Ö. 3. yüzyılda Pers Kralı Dara tarafından yaptırıldığı düşünülen kalenin 1997 yılından beri UNESCO Dünya Antik Eserler Listesi'nde yer aldığı biliniyor.

ÇAMBAŞI YAYLASI

Kabadüz ilçesinde yer alan ve Gümüşdere köyünde bulunan Çambaşı Yaylası, turistler tarafından ziyaret edilen doğal güzelliklerden biri. Merkeze 55 km uzaklıkta bulunan ve Giresun sınırlarına da yakın olan yayla; her iki şehre gelen turistler tarafından da ziyaret ediliyor.

HOYNAT ADASI

Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Hoynat Tüneli'nin karşısında yer alıyor. Küçük bir ada olan Hoynat Adası üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmuyor. Yalnızca tekne ile ziyaret edilebilecek turistik bir gezi alanı olan Hoynat Adasının antik zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Karabatakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olmasıyla da ünlenen Hoynat Adası, Karadeniz'de en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerin başında geliyor. Kuş gözlemciliği yapmayı ve doğa fotoğrafları çekmeyi sevenlerin de ziyaret ettiği Hoynat Adası, günümüzde kuş koruma alanı ilan edilerek koruma altına alınmış noktalardan biri.

PERŞEMBE'YE EN AZ İKİ GÜN AYIRMALI

Yalnızca Ordu değil Karadeniz için en güzel ve en kıymetli yaylalardan biri olan Perşembe Yaylası; Ordu merkeze yalnızca 100 km uzaklıkta bulunuyor. Bahar aylarının başında başlayan sezon sonbahar sonuna kadar devam ediyor. Sezon boyunca Perşembe Yaylası'nı ziyaret edebilir, yeşil vadide unutulmaz günler geçirebilirsiniz. Rengarenk çiçek ve dağ laleleri arasında keyifli yürüyüşler yapmak isteyenlerin tercihi olan Perşembe Yaylası ahşap yayla evlerine, buz gibi derelere ve dağ manzaralarına da ev sahipliği yapıyor. Sunduğu eşsiz manzaralar ile fotoğrafçılık turlarının en sevilen konumlarından biri.

YASON BURNU YARIMADASI

Ordu'nun Perşembe ilçesine 15 km kadar uzaklıkta bulunan Yason Burnu, binlerce yıldır rüzgar ve dalga gibi doğal etkenler dolayısıyla oluşmuş kaya oluşumlarıyla dikkat çekici. Fotoğraf çekmek için en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan yarımada, birinci derece arkeolojik ve ikinci derece doğal sit alanı olması sebebiyle koruma altında tutuluyor. Karadeniz'in iç bölgelerine kadar uzanan yarımada içerisinde deniz feneri ve gün batımı manzarasıyla dikkat çeken Yason Kilisesi var. Yason Burnu Yarımadası içerisinde bulunan balık restoranlarında keyifli akşam yemekleri yiyebilir, yürüyüş yollarında eşsiz bir günlük gezi deneyimi yaşayabilirsiniz. Yason Burnu yaz aylarında kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Tarihleri göz önünde bulundurarak kültürel etkinliklere katılabilir veya yarımadada kamp yaparak eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

ULUGÖL TABİAT PARKI

Gölköy ilçesinde yer alan Ulugöl Tabiat Parkı, gürgen, akçaağaç, kızılçam ve kayın gibi birçok ağacın bulunduğu eşsiz güzellikte bir ormana sahip. Üç farklı büyüleyici göle de ev sahipliği yapan park içerisinde endemik bitki türleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Milli park olarak koruma altında olmasına rağmen giriş için ücret talep edilmiyor. Park içerisinde konaklama yapmak için farklı ücretler dahilinde tercih edebileceğiniz işletmeler mevcut.

ULUVAHTA YAYLASI

Gölköy ilçesinde yer alan ve şehrin yayla turizmi konusunda en gelişmiş yerlerinden biri olma özelliğini taşıyan Uluvahta Yaylası; sit alanı ilan edilmiş bir turizm merkezi. Özellikle yaz aylarında 50 binden daha fazla kişinin katıldığı yayla şenlikleri ile en sık ziyaret edilen turistik lokasyonlardan biri oluyor.

KARAOLUK ŞELALESİ

İl merkezine 25 kilometre uzaklıkta Karaoluk köyünde bulunan şelale etrafındaki mesire alanında mangal keyfi yapabileceğiniz ya da doğa yürüyüşleri ile mavi ve yeşilin uyumunu izleyebileceğiniz şelale; oldukça huzurlu. 10 metre yükseklikten akan suyun sunduğu manzaralar kartpostalları konu olabilecek güzellikte.

ÜNYE KALESİ

Tarihi hazineler ile dolu olan Ordu, M.Ö. 250 yılında Pontus Kralı II. Mitradates tarafından yaptırılan Ünye Kalesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Görkemli bir manzara ve etkileyici kaya mezarlarına ev sahipliği yapan kale; Ordu'nun en dikkat çekici tarihi güzelliklerinden biri.