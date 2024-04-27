Görüp duyduğunuza hemen inanmayın!

Son yıllarda yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojilerinin yaygın olarak benimsenmesi, tehdit aktörlerine saldırılarını gerçekleştirebilecekleri sofistike yeni araçlar sağlıyor. Bunlardan biri de insan benzeri doğal konuşma veya gerçek insanların fotoğraf ve video kopyalarını içeren deepfake'ler. Bu saldırıları oluşturmak için harcanan zaman ve çaba genellikle potansiyel 'ödüllerinden' daha ağır bassa da, şirketlerin ve tüketicilerin deepfake'lerin gelecekte daha fazla endişe kaynağı olacağının farkında olması gerekiyor.

300 DOLARA VİDEO

Yapılan araştırmalar, darknet pazarlarında deepfake oluşturma araçlarının ve hizmetlerinin yer aldığını tespit etti. Bu hizmetler dolandırıcılık, şantaj ve gizli verilerin çalınması gibi çeşitli amaçlar için yapay zeka yardımıyla video oluşturma imkanı sunuyor. Kaspersky uzmanlarının tahminlerine göre, bir dakikalık deepfake video 300 dolar gibi düşük bir fiyata satın alınabiliyor. İnternet kullanıcıları arasında dijital okuryazarlık konusunda önemli bir uçurum olduğu konusunda da endişeler var.

DİJİTAL OKUR YAZARLIK

Yakın zamanda yapılan Kaspersky İş Dijitalleşme Anketine göre Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde ankete katılan çalışanların yüzde 51'i bir deepfake'i gerçek bir görüntüden ayırt edebileceklerini söyledi. Yapılan testte ise yalnızca yüzde 25'i gerçek bir görüntüyü yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görüntüden ayırt edebildi. Kimlik avı ve diğer sosyal mühendislik saldırılarının birincil hedeflerinin genellikle çalışanlar olduğu düşünüldüğünde, bu durum kurumların risk altında olması demek. Örneğin, siber suçlular CEO'nun bir banka havalesi talep ettiği veya ödemeyi onayladığı sahte bir video oluşturabilir ve bu video şirket varlıklarını çalmak için kullanılabilir. Bireylerden para ya da bilgi sızdırmak için kullanılabilecek tehlikeye atıcı videolar ya da görüntüler oluşturulabilir.

DEEPFAKE TEHDİDİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

ŞÜPHELİ aramalara dikkat edin. Düşük ses kalitesi, sesin doğal olmayan monotonluğu, anlaşılmaz konuşma şekilleri ve gelen anlamsız gürültülere dikkat edin.

DEEPFAKE videoların temel özelliklerini öğrenin. Bu özellikler arasında sarsıntılı hareketler, bir plandan diğerine geçişte ışıkta kaymalar, cilt tonunda farklılıklar, konuşmayla senkronize olmayan dudak hareketleri ve zayıf aydınlatma yer alır.

ASLA duygulara dayalı kararlar vermeyin ve ayrıntıları kimseyle paylaşmayın. Sadece o kişinin bilebileceği bir şey sormak ya da aramayı durdurmak, alınan bilgileri birkaç kanaldan ayrıca doğrulamak her zaman daha iyidir. Bu noktada 'güven ama doğrula' protokolünü izleyin.

KURULUŞUNUZUN siber güvenlik uygulamalarını kontrol edin ve güncelleyin.

KASPERSKY Threat Intelligence gibi bir güvenlik çözümü, bilgi güvenliği uzmanlarının deepfake konusundaki en son gelişmeler hakkında güncel kalmasına yardımcı olabilir.

ŞİRKETLER ayrıca çalışanlarının deepfake'lerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve oluşturabilecekleri zorlukları anlamalarını sağlayarak insana dayalı güvenlik duvarını güçlendirmelidir. Bu, çalışanlara deepfake saldırılarını nasıl tespit edeceklerini öğretmek üzere uygulanacak sürekli farkındalık ve eğitim çalışmalarını kapsar.

DİJİTAL DÜNYADA SON GELİŞMELER

Microsoft'un fotoğraftan video oluşturabilen yapay zeka uygulaması "VASA-1", Meta'nın "ChatGPT"ye rakip olan "Llama 3" ve Adobe'nin "Express" uygulaması yapay zeka alanında yeni aktörler olarak sahne almaya başladı. OpenAI'ın "ChatGPT" ve Google'ın "Gemini" gibi art arda geliştirdiği uygulamalarla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, teknoloji devi diğer şirketler de yapay zeka uygulamalarını piyasaya sunmaya devam ediyor.

YAZILI VERİDEN GÖRÜNTÜ

Görüntü düzenleme yazılımı Photoshop'un sahibi olan Adobe, "Adobe Express" mobil uygulamasını ücretsiz olarak kullanıma sunduğunu duyurdu. Şirketin yapay zeka destekli yeni uygulaması ile kullanıcılar yazılı halde girdiler vererek görüntülü sonuçlar elde edebiliyor. Uygulama ile kullanıcılar yapay zeka yardımıyla arka plan değiştirme, etkileyici yazı karakterleri oluşturma ve sosyal medya platformlarına özel içerik üretme gibi işlemleri çok basit şekilde yapabiliyor.

DİL ÖĞRENME MODELİ

ChatGPT ile kızışan yapay zeka sohbet robotu yarışında Meta da attığı adımlarla etkili olmaya başlıyor. Bu amaçla Eylül 2023'te tanıtılan Meta AI asistanı, artık Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger'a entegre ediliyor. Şirket ayrıca, büyük dil öğrenme modeli olan Llama 3'ü de duyurdu. Tıpkı ChatGPT'de olduğu gibi kod yazabilen ve kullanıcılarla sohbet edebilen yeni dil modeli ile Meta da bu yarışta iddialı bir konuma gelmiş oldu.

ÇİZİMDEN VİDEO ÜRETİYOR

En önemli gelişmelerden birini de Microsoft duyurdu. Şirket, geçen hafta yapay zeka modeli ile deepfake (derin sahte) videolar üretmeye imkan sağlayan VASA-1'i tanıttı. Fotoğrafları daha gerçekçi videolara çevirebilen VASA-1, herhangi bir fotoğrafı ya da çizimi alıp, var olan bir ses dosyası ile birleştirebiliyor. Sahip olduğu yapay zeka ile fotoğraflardan yüz ifadeleri ve kafa hareketleri oluşturabilen uygulama, konuşmalara uygun ağız hareketleri üretebiliyor, ayrıca fotoğraflara şarkı da söyletebiliyor