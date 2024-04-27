Hobisiyle yurt dışında altın madalya kazandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi sağlık personeli 2 çocuk annesi Berna Çetintaş, hobi olarak yaptığı pastacılıkta uluslararası bir başarıya imza attı. Hırvatistan'da düzenlenen Biser Mora adlı gastronomi festivalinde 'Cadı Atölyesi' adını verdiği yenilebilir heykel pastası altın madalyaya layık görüldü.

"PASTACILIK TUTKUM"

"Ülkem adına güzel bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum" diyen Berna Çetintaş, "Büyük oğlum doğduğunda 'acaba pastalar nasıl yapılır?' diye merak etmeye başlamıştım. Araştırdım ve pandemi döneminde online eğitimler almaya başladım. Bu eğitimler sonrasında farklı pastaların yapımına ilgimin olduğunu düşündüm ve bunun üzerine biraz daha çalışmalarımı artırdım. En sonunda da böyle güzel bir başarı elde ettim.

Eserimi, yaklaşık iki ay gibi bir süre zarfında oluşturdum. İzmir'de Gastronomi Derneği üyesiyim . Dernekle birlikte Braç adasında yolculuk yaptık ve orada ödülümü aldım. Sağlık personeliyim, mesleğim bu değil ancak, ben bu işi bırakmayı düşünmüyorum. Bunlarla ilgili çalışmalarıma devam edeceğim. Hobi olarak başladığım bu işi profesyonel olarak devam ettirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.