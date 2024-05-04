Büyülü taş ormanı: Kapadokya

Kapadokya, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'yi kapsayan eşsiz bir bölge. Bu benzersiz coğrafya, muhteşem doğal görüntüsünü ve peribacalarını, etrafında bulunan sönmüş volkanların lavlarına borçlu. Kapadokya, doğal güzelliklerin mucizevi bir görüntüyle harmanlandığı bir yer. Bölgenin ilginç yapısı, size yeryüzünde gösterdiği güzelliklerin daha fazlasını yerin altında da sunar. Bu büyülü yeri keşfetmek, zorlu parkurlarda yorulmak ve toz içinde kalmayı gerektirse de, geçirdiğiniz vakit buna değecek.

GÖREME MİLİ PARKI

Göreme Milli Parkı, sıradan lıktan uzak ve eşsiz bir güzel liğe sahip olan Kapadokya'nın en gözde turistik destinasyon larından biri. Bu büyülü vadi, UNESCO Dünya Miras Liste si'ne alınarak dünya genelin deki önemini ve değerini bir kez daha kanıtladı. Göreme Vadisi, görkemli peribacala rıyla dolu. Hasan Dağı ile Erciyes Dağı arasında yer alır ve adeta doğanın heykel traşlıkla yarıştığı bir açık hava müzesine dönüşmüş. Rüz gar ve suyun yıllar içinde tüf leri aşındırmasıyla oluşan bu muhteşem şekiller, her bir peribacasını bir sanat eserine dönüştürmüş. Göreme Milli Parkı'nın büyüsü, mevsimlere göre farklılık göstermez. Kış aylarında rüzgarın ılık esintile ri misafirleri sıcak bir kucak lamayla karşılar. Yazın ise serin esen rüzgarlar, sıcaktan bunalanları ferahlatır.

KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ

Kapadokya'nın önemli yer altı şehirlerinden biri olan Kaymak lı 8 kattan oluşuyor. Ancak bir çok yer altı şehrinde olduğu gibi tüm katları turistlere açık değil. Şehirde hayvanların rahatlık la dışarı çıkabilmesi için birin ci kat ayrılmış. Ahırlardan ayrılan koridorlar ile kiliseler ve diğer yaşam alanları arasında bağlan tı kurulmuş. Depolar, mutfaklar, mezarlıklar, sabıkahane, bakır işleme atölyesi gibi hayret verici bölümlere sahip olan Kaymak lı Yeraltı Şehri, halen tam olarak ortaya çıkarılamamış gizli yeraltı tünellerini barındırıyor. Tüflü yapısıyla kolayca şekil alabilen bu değişik atmosfere bir fırsat yaratıp mutlaka gitmelisiniz.

TÜRK GECESİ

Kapadokya'daki tatilinizi çok ilginç ve muhteşem bir şov ile süslemek isterse niz Türk gecesi adıyla bilinen yöresel gös terileri izlemek tam size göre. Bu gece ye katılıp yaklaşık üç saat süren keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Türk gecesi gös terisi kapalı kayadan oyma büyük resto ranlardan oluşan mekanlarda yapılıyor. Gösteride fasıl tarzı müzik, oryantal dans, deği şik yörelerden oluşan folklor dansları, izleyiciler le yapılan katılımcı bazı gösteriler ve eğlenceli diğer sürprizlerle karşılaşacaksınız.

IHLARA VADİSİ

Ihlara Vadisi, Kapadokya havzasının en göz kamaştırıcı ve belki de en yoru cu yerlerinden biri. Vadiyi gezmek için iki yol var. Balon turu esnasında vadinin içinden geçerek etrafı seyredebilir yada kilise ve oyuklara girerek yürüyerek gezebilirsiniz. Ihlara gezisi için dik yeşil vadiye inen merdivenler bulunur. Yüz lerce basamak sonrasında suların aktı ğı, yeşilliklerin ve doğa harikası evlerin bulunduğu yere inersiniz. Uçurumdan muhteşem manzaralar yakalayabilirsi niz, indiğinizde ise her yerde saklı birer şapel ve kilise görürsünüz. Evlerin kilerleri, içleri, freskleri sağlı sollu olarak yol boyunca keşfedil meyi bekler. Nehrin üze rinden zaman zaman köprülerle yönünüzü değiştirerek vadiyi keşfedebilirsiniz.

UÇHİSAR

Tarih ve doğanın dansıy la süslenen Kapadokya, Uçhi sar'ın zirvesinden görüldü ğünde adeta büyülüyor. Yıldız ların gökyüzüyle bütünleşti ği, güneşin doğuş ve batışının bir görsel şölen sunduğu Uçhi sar, Kapadokya'nın kartposta lını çekmek için eşsiz bir yer. Uçhisar, tarih boyunca Pers lerde kral yolu, Selçuklularda ise İpek Yolu üzerinde önemli bir konuma sahip olmuş. Şeh rin büyüklüğüne oranla olduk ça yüksek bir tepede yer alan Uçhisar, adeta peri bacalarının ilk kez görüldüğü nokta.

NASIL GİDİLİR?

Kapadokya'ya otobüsle veya hususi aracınızla rahatlıkla gidebilirsiniz. İzmir'den 822 kilometre olan bu bölgeye birçok tur şirketi tarafından ulaşım sağlanıyor. Trenle ise Kayseri'ye kadar gidebilir, buradaki terminalden otobüsle Kapadokya'ya geçebilirsiniz. Ege Bölgesi tarafından karayoluyla gelmek istediğinizde Afyon-Konya-Aksaray-Nevşehir istikametinde yol almanız gerekiyor.