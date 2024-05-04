Dijital dünyayla bağlantınızı kesin

Teknoloji her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil oluyor. Özellikle pandemi döneminden beri değişen hayatımız, teknolojiyi de geliştirdi. Uzaktan çalışmaların yaygınlaştığı sistemde başta iş hayatları olmak üzere çevremiz, faaliyetlerimiz ve ilgi alanlarımız da farklılaşmaya başladı. Bütün bunlar dikkate alındığında aslında dijital dünyada çok fazla zaman geçirdiğimizin farkına bile varamıyoruz. Bir kronometre tutsak, günümüzün dörtte birini sanal dünyada geçirdiğimizi fark edeceğiz. Bu gibi durumlara engel olmak amacıyla öncelikle bu gerçeği görmeniz gerekiyor. Ardından adım adım bu sorunun önüne geçmeye çalışmalısınız.

AYRIM ORTADAN ÇIKTI

DİJİTAL dünyanın hayatımızın bir parçası olmasının yanı sıra, bununla ilgili bazı çalışmalar da yapıldı. Aslında uzun süredir var olan bir hak, son zamanlarda dikkat çekmeye başladı. Uzaktan çalışma sistemi oldukça yaygınlaşsa da bazı olumsuzluklar ortaya çıktı: Bu olumsuzluklardan birisi çalışanlar için önemli bir sorun haline gelen iş ve özel hayat arasındaki ayrımın ortadan kalkması, aynı zamanda belirsizleşen çalışma saatleri. Bu soruna bir çözüm olması açısından da "bağlantı kesme hakkı" karşımıza çıktı.

BAĞLANTI KESME HAKKI

BAĞLANTI kesme hakkının ne olduğu fazlasıyla merak ediliyor. Bu hakkı şöyle tanımlamak mümkün: Bir çalışanın mesai saatleri dışında iş bırakma ve e posta gibi bildirimlere cevap vermekten kaçınma hakkıdır. Yurt dışında fazlasıyla yaygınlaşan bu hak, çalışanların iş dışında özel hayatlarını fazlasıyla iyi değerlendirebilmesini sağlıyor. Bu sorun en çok hibrit ve uzaktan çalışma yöntemlerinde yaşanıyor çünkü bu tür çalışmalarda evden idare edildiği için iş ve özel yaşam karışabiliyor. Aslında bağlantı kesme hakkını sadece iş ve özel hayat arasında sınırlandırmamak gerekiyor. Bazen kendinize özel bir zaman ayırmak istediğinizde de telefonla, dijital dünyadan uzaklaştırabilirsiniz. Çok ciddi bir durum söz konusu değilse telefonunuzu bir kenara koyarak işe başlayabilirsiniz.

PROGRAMI OLUŞTURUN

BÖYLE bir duruma uyum sağlamak için de izlemeniz gereken bazı adımlar olduğunu söylemek gerekiyor. Genel olarak bakıldığında uyum programını kendiniz de oluşturabilirsiniz. Öncelikle kısa sürelerle başlayabilirsiniz. Örneğin bir gün, sadece üç saat internetle ve dijital dünyayla bağınızı kesebilirsiniz. Ardından bu süreyi artırabilirsiniz ve böylece hem kendinize zaman ayırabilirsiniz hem de hiçbir işinizi, bölünmeden yapabilirsiniz. Dijital dünya bizi, istemesek de içine çekiyor. Buna daha fazla maruz kalmamak adına hemen ilk adımları atmaya başlayabilirsiniz. Kısa sürede bunun size ne kadar iyi geldiğini de fark edeceksiniz ve süreyi daha da fazla uzatmak isteyeceksiniz. Çünkü bir iş yaparken bile defalarca telefonlarımıza bakıyoruz, maillerimizi kontrol ediyoruz ve sosyal medyaya dalıyoruz. Bunları ne kadar azaltırsanız yaptığınız işe odaklanmanız da o kadar kolay olacak. Doğal olarak işinizden elde ettiğiniz verim de artacak.