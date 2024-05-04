Gladyatörler kentinde kitap okuma etkinliği

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki, "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nin 2 bin yıllık meclis basamaklarında öğrenciler kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından başlatılan ve il genelinde yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında Yatağan 23 Nisan Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Kaymakam Mustafa Emre Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, 2 bin yıllık meclis binasında kitap okudu. Etkinliğin ardından öğrenciler antik kenti gezerek tarihi yapılar ve kazı alanları hakkında bilgi aldı. Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia'da meclis binasının kuzey duvarlarının dış kısmında Latince, aynı duvarın iç yüzünde Yunanca ve güney duvarı dış kısmında ise Osmanlıca yazıtlar bulunduğunu anlatan Söğüt, antik döneme ait meclis binasının 2 bin yıldan daha eski olduğunu belirtti.