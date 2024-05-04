Hollanda’nın Kral Günü İzmir’de kutlandı

Hollanda Kralı Willem-Alexander'in doğum günü sebebiyle Hollanda'nın Milli Günü olarak kutlanan "Kral Günü" kapsamında İzmir Hollanda Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş ev sahipliğinde Mövenpick Hotel İzmir'de bir resepsiyon gerçekleştirildi. Geceye Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt başta olmak üzere, İzmir'de görev yapan konsoloslar, fahri konsoloslar ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Oğuz Özkardeş, Kral Günü'nde kendilerini yalnız bırakmadığı için Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt'e teşekkür ederek mikrofonu kendisine devretti.

YÜZLERCE YILLIK TİCARİ BAĞ

Hollanda-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümünü ve Çalışma İşbirliği Anlaşması'nın 60. yılı olduğunu belirten Lintvelt, Türkiye ve Hollanda'nın birçok konuda ortaklığı olduğuna değinerek, "Ticari bağlarımız yüzyıllar öncesine dayanıyor. 3 binin üzerinde firmayla buradaki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Hollanda'da yarım milyondan fazla insan Türk kökenli. Siyasi ve güvenlik konularında da güçlü bir işbirliğimiz var. Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar sürsün" temennisinde bulunarak 10 yıldır Fahri Konsolosluk görevini yürüten Oğuz Özkardeş'i de tebrik etti.