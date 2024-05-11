Anneye en güzel hediye deneyim

TİYATRO BİLETİ

Annenize hediye edeceğiniz tiyatro bileti ile onun güzel bir gece geçirmesini sağlayabilirsiniz Hatta birlikte gitmek çok daha güzel olacaktır. Usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural muhteşem performanslarını izleyebileceğiniz Plastik Aşklar oyunu size kahkaha tufanı vadediyor. Oyun 25 Haziran'da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda seyirci ile buluşacak. O kadar beklemek istemiyorsanız SAhne Tozu Tiyatrosu'nda iki güzel oyun var. Çağlar İşgören'in yönettiği 7 Kocalı Hürmüz 12 Mayıs'ta, Haldun Dormen çevirisini yaptığı ve Göksel Kortay'ın yönettiği İkisinin İkisi, 17-18-18-25 Mayıs tarihlerinde izleyici ile buluşacak. Bilet fiyatları 250 TL ile 350 TL arasında değişiyor.

DRONE EĞİTİMİ

Kim demiş anneler teknoloji sevmez diye... Pek çok anne yeni teknoloji ile yakından ilgili. Annenize hediye edebileceğiniz bir diğer farklı deneyim ise drone ehliyeti. 4 kg ile 25 kg arasındaki cihazlar ile uçuş yapabilmek için gerekli olan IHA-1 Ticari Sertifikası özellikle fenomen annelerin çok işine yarayabilir. 32 saatlik ders sonunda annenizin sahip olacağı belgeler arasında IHA-1 Ticari Pilot Sertifikası/ IHA-1 Ticari Pilot Ehliyeti/ IHA Bakım Onarım Eğitim Sertifikası ve Radyo/ Telsiz Haberleşme Sertifikası bulunuyor. Maiden Flight Tech Havacılık'ta bu sertifikalara sahip olmanın bedeli 5500 TL.

PİLATES ÜYELİĞİ

İş temposu, düzensiz yaşam tarzı ve rutin çalışmaların yıprattığı anneler genellikle kendilerine zaman ayırmakta zorlanırlar. Ancak sizin hediye edeceğiniz pilates paketi onu kendine zaman ayırmaya teşvik edecektir. Annenizin hem ruhen hem fiziken rahatlamasını, bir saat içinde geçmişi ve geleceği unutarak kendine odaklanmasını istiyorsanız ona pilates üyeliği hediye edebilirsiniz. AlteLife'ın Alsancak ve Ataşehir şubelerinde 4 seans grup reformer ücreti 1199 TL'den başlıyor.

RESİM VEYA HEYKEL KURSU

Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, sonunda kendini bile şaşırtacak yağlıboya tablolar yapabileceği bir kurs annenize çok iyi gelecektir. Daha önce resim yapmış olmasına gerek yok, hatta yapmamışsa çok daha keyifli olabilir. Aslında bir resim kursundan çok resim ile dolu geçirilecek bir keyif seansı. Sanatçıların adım adım yönlendirmeleri ile seçtiği eseri tamamlayacak ve etkinlik sonunda eve, ofise götürüp asabilecek. Etkinliğe ilişkin gerekli tüm malzemeler atölye tarafından sağlanıyor. Tek yapması gereken en sevdiği içeceği alıp gelmek. Annenizle birlikte katılmak da harika bir fikir olabilir. Birlikte sanat konuşur ve eğlenirsiniz. Alsancak Masterpiece'de farklı gün ve saatlerde farklı konularda resim ve heykel atölyeleri düzenleniyor. Ortalama ücret 500 TL dolaylarında.

UÇUŞ SİMİLATÖRÜ

Uçmayı seven bir anneniz varsa ona Cessna 172 tipi uçak similatörü ile bire bir uçuş deneyimi yaşatabilirsiniz. Yarım saatlik ya da bir saatlik sürelerle gerçekleştirilen bu deneyim annenizin ayaklarını yerden kesecek. Kokpitteki cihazları öğreneceği, uçak indirip kaldırmayı deneyimleyeceği bu uçuştan sonra pilot olmak isteyebilir. Karşıyaka Nergis'te bulunan Maiden Flight Tech Havacılık'ta 1 saatlik uçuş simülatörü deneyimi 750 TL.

SEYAHAT

Şöyle bir haftalık yurt dışı ya da yurt içi seyahati kim sevmez. Anneniz için yenilenebileceği bir seyahat planlayabilirsiniz. Belki Avrupa, belki bir cruise turu ya da Balkanlar... Karadeniz veya Güneydoğu Anadolu da bu mevsimde çok iyi gider. Bu seçeneğin ucu çok açık. Kampanyaları takipteyseniz mutlaka güzel bir fırsat yakalarsınız. Belki annenize siz de katılırsınız.