İngilizlerin gözü Akyaka ve Bodrum’da

Yaz yaklaşırken Avrupa gazetelerinde tatil için en iyi yerlerle ilgili listeler yayımlanıyor. İngiliz "Guardian" gazetesinin internet sitesinin "seyahat" bölümünde de "Avrupa'nın en iyi 10 sahil kasabası" listesi yayımlandı. Bu listede Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ikinci sırada, Bodrum ilçesine bağlı Göltürkbükü ise üçüncü sırada yer aldı. Guardian'daki yazının girişinde "Türk Rivierası'ndan İle de Re'ye kadar güneş, kum, şnorkelli yüzme veya sadece şekerleme için sessiz ve bozulmamış yerleri seçtik" denildi.

TÜRKİYE'NİN ST. TROPEZ'Sİ

Guardian, Göltürkbükü'nü şöyle anlattı: "Fransa'nın Saint- Tropez'i varsa, Türkiye'nin de Göltürkbükü var. Gölköy ve Türkbükü adlı iki mahallenin birleşimi olan bu yer, yeni yapılan halk plajı ve soğuk Cote d'Azur havasını yayan plaj kulüpleriyle ünlü. Birçok etkinliğin bulunduğu Göltürkbükü'nde, Bodrum'dan çok daha sessiz ve güçlü bir restoran ortamı var; balık ziyafeti için masa ayırtın. Plajın arkasındaki hediyelik eşya dükkanları, tasarımcı butikleri, beş yıldızlı otellerin yanındaki küçük pansiyonlar çekici. Düzenli dolmuşlar da Gümüşlük dahil yarımadanın diğer köylerini keşfetme şansı sunuyor."

AZMAK'IN YILDIZI PARLADI

Guardian'da Akyaka için şu satırlar yer aldı: "Türkiye'nin 'sakin şehirleri'nden biri olan, doğaya ve sürdürülebilirliğe önem veren yavaş şehirlerden biri olan Akyaka, Azmak Deresi'nin parıldayan Gökova Körfezi'ndeki ağzında yer almaktadır. Plajın arkasında, begonvillerle kaplı sokaklar geleneksel lokantalara ve kafelere ev sahipliği yapıyor. Geceleri sahildeki restoranlar kumların üzerine masalar kuruyor. Balık restoranlarının yemyeşil dere kıyısı boyunca sıralandığı ve gölgeli bir yürüyüş yolunun kırsal bölgeye uzandığı küçük limandan tekneler Azmak'a doğru ilerliyor. Aynı zamanda uçurtma sörfü merkezi Akyaka'nın uzun kumsalında birçok sörf okulu bulunuyor."