Izmirliler Sanat ve Antika Fuarı’nda bulustu

Bu yıl ilki gerçekleştirilen İzmir Sanat ve Antika Fuarı, 1-5 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu. İstanbul ve Bodrum'dan sonra Fuar İzmir A Holü'nde kapılarını açan organizasyonda resim, heykel, seramik, fotoğraf, rölyef, cam sanatı gibi çok sayıda sanat eseri ve birbirinden değerli antikalar sergilendi. 15 bin metrekarelik alanda kurulan fuarda 125 galerinin yanı sıra bin 500 sanatçının yaklaşık 5 bin eseri ve 100 antikacının koleksiyonunda yer alan objeler görücüye çıkarıldı. İZFAŞ ve Demos Fuarcılık tarafından hayata geçirilen organizasyon, sanat meraklıları tarafından yoğun ilgi görürken, bazı fuar ziyaretçileri de stantları doya doya gezip eserleri inceleme fırsatı buldu.