Zenginligin sembolü asıkların diyarı Uşak

'Karun' kadar zengin Uşak, Blaundus Antik kenti, Karun hazineleri, tarihi evleri, Ulubey kanyonları, gizli şelalesiyle Cılandıras köprüsü, doğal göl ve parklarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Yaklaşık 390 bin nüfusuyla Ege ve Orta Anadolu'yu birbirine bağlayan kent çağlar boyunca hep gözde kalmayı başarmış. Kentte, tarihi dokuya zengin kültürü eşlik ediyor. Uşak'ın, Anadolu'ya özgü misafirperver ve güler yüzlü insanları sizi karşıladığında içinizi sımsıcak duygular kaplıyor. Ata sporu cirit, meşhur Eşme kilimleri ve dokumaları, tarhana çorbası, katmeri ve daha nice değerleriyle günümüz kültüründen kesitler yansıtıyor. Uşak, M.Ö. 4 binli yıllara ulaşan köklü bir tarihe sahiptir. Antik çağlarda "Temenothytia" ismiyle anılan şehir, günümüzde tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin mirası gereği pek çok kültürden izleri bünyesinde barındırıyor. Eski Çağ ve Modern Çağ'dan izler taşıyan tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de sizleri büyülüyor. Gelin birlikte Uşak'ı gezelim.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ

Blaundus Antik kenti, paha biçilemeyen önemli arkeolojik değerlerini bünyesinde barındırıyor. Uşak'a yaklaşık 40 km uzaklıkta Ulubey ilçesi, Sülümenli köyü sınırları içinde yer alıyor. Kent 1. derece sit alanı ilan edilmiştir. Blaundus, Büyük İskender'in Anadolu Seferleri'nden sonra Makedonya'dan gelenler tarafından kurulmuş, şehir halkının kendilerine Makedonyalı Blaundus adının verdiği söylenmektedir. Büyük İskender'den sonra Bergama Krallığına ardından da Roma İmparatorluğuna bağlanan kentin, Roma döneminde önemi daha da artmıştır. Derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan kentin önemli yapıları arasında kale, tapınaklar, tiyatro, stadyum bulunmaktadır.

KARUN HAZİNELERİ

Uşak'ın en önemli kazanımlarındandır. Güre kasabası yakınlarındaki tümülüslerdeki kaçak kazılar 1960'lı yıllarda başlamıştır. Toptepe Tümülüsü'ndeki mezar odasında yıllar önce gerçekleştirilen kaçak kazıda hazine bulunmuştur. MÖ 560-546 yılları arasında Lidya'yı yöneten Kroisos veya Krezüs (Karun) dönemine ait olan hazine çıkarıldığı yıllarda ABD'ye kaçırılmış ve 1993 yılında uzun bir hukuki sürecin ardından geri alınmıştır. Bazı kaynaklarda Lidya Hazinesi olarak da anılır. Hazinenin ele geçirilen kısmında yaklaşık 450 parça bulunur.

KANATLI DENİZATI

Karun hazinelerinin en değerli parçasıdır. Yaklaşık 2 bin 500 yıllık hikayesinde deyim yerindeyse başına gelmedik kalmamıştır. İki kez kaçırılan broş dünyayı dolaştıktan sonra ait olduğu topraklara geri dönmüştür. Toplam 14.3 gr ağırlığa, 3.4 cm yüksekliğe ve 2 cm genişliğe sahip tarihi kanatlı denizatı broşu som altından bir başyapıttır. Broştaki figürler, at gibi karada yürüyebilen, balık gibi denizde yüzen ve kuş gibi havada uçabilen ilginç bir tasarıma sahiptir.

CILANDIRAS KÖPRÜSÜ

Uşak merkeze yaklaşık 45 kilometre uzakta, Karahallı ilçesinde bulunmaktadır. Clandras Köprüsü mutlak suretle görülmesi gereken muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Frigyalıların 2500 yıl önce Banaz Çayı üstüne inşa ettiği köprü, esasında bir su kemeri olup dağ kayalıklarına dayandırılarak şekillendirilmiştir. Çevresindeki ağaçlar ile yemyeşil bir tablo çizen Cılandras Köprüsü'nün hemen yanındaki elektrik santralinden akan su, kanal aracılığıyla köprüden aşağı dökülerek bir şelale görünümü kazanıyor.

ULUBEY KANYONLALRI

Ulubey Kanyonları Ulubey ilçesi sınırlarında bulunuyor. ABD deki Arizona Eyaleti'ndeki Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın en büyük 2'.nci kanyonudur. Muhteşem bir doğal güzelliğe sahip kanyon, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden onlarca büyük kanyonlardan oluşur. Kanyonu gezerken kendinizi farklı bir gezegendeymiş gibi hissedebilirsiniz. Kanyonlar, adeta saklı bir cennet niteliğindedir.

UŞAK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Türkiye'nin en zengin arkeoloji müzelerinden biridir. Uşak Arkeoloji Müzesi'nde bölgede tarih boyunca hüküm süren imparatorluklardan kalanlar, tarihi dönemlerine göre ayrılarak sergileniyor. Eski Tunç Çağı'na ait gaga ağızlı testi ve taş balta gibi ikonik üretimler, Helenistik ve Roma dönemine ait cam eserler ve toprak kaplar, Roma Dönemi'nde ait adak ve mezar atelleri stelleri ile kefaret yazıtları gibi dönemlerinin karakteristik özelliklerini gösteren kalıntılar ilginizi çekebilir.

TARİHİ UŞAK EVLERİ

Göremeden sakın dönmeyin... Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden günümüze dek ulaşabilen yapılardan ilk katları taş, ikinci katları ise ahşap yapılı olan tarihi evler, Uşak'ın simge yapıları arasında yer alıyor. Genelde, Aybey, Karaağaç, Kurtuluş ve Işık mahallelerinde yer alan tarihi Uşak evleri, Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır.

HAMAMBOĞAZI KAPLICALARI

Banaz'ın yaklaşık 7 kilometre uzağında bulunan Hamamboğazı Kaplıcaları, tam bir termal turizm merkezi konumunda. Etrafı yemyeşil çam ormanlarıyla kaplı kaplıcalar şifa arayanların uğrak adresi. Şifalı suların, kronik romatizma, karaciğer, bağırsak ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor.

DOĞAL PARKLARI, GÖLLERİ

Uşak doğal parkları, gölleri ve mesire alanlarıyla da öne çıkıyor. Tarih ve sağlık turizminin dışında, sahip olduğu yeşil alanları ve parklarını gezerken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamayacaksınız. Çokkozlar Piknik Alanı, Evrenli Doğal Parkı, Ilıcak Subaşı Parkı içinde barındırdığı sosyal alanlarla birer cazibe merkezleri. Göğem, Takmak ve Karaağaç göletlerinde balık avlayabilir, ailecek piknik yapabilirsiniz.

ATA SPORU CİRİT, UŞAK'TA YAŞIYOR

Geleneksel Ata sporumuz cirit günümüzde Uşak'ta yaşatılıyor. Cirit, at üzerinde süngü ve mızrağın düşmana daha iyi savrulması amacıyla ortaya çıkmış bir oyundur. Cirit'i, Çavgan, Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bilinmektedir.

EVREN DEDENİN BÜYÜLEYEN EZGİSİ

Uşak, tarihi hazinelerinin yanı sıra bir aşıklar diyarı. Bu aşıklardan en bilineni ise Evren Dede'dir. Anlatılanlara göre, bir zamanlar Uşak'ın Banaz ilçesinde koruluk bir alanda türküler çalıp söyleyen Türkmen bir dede yaşarmış. Yaşlı adamın sazıyla çaldığı ezgiler o kadar güzelmiş ki, ezgiyi duyan sanki büyülenmiş gibi sese doğru koşar ve Evren Dede türkü söylemeyi bırakmadıkça yanından ayrılamazmış. Günlerden bir gün artık o koruluktan ses gelmez olmuş. Uşaklılar, merak edip koruluğa koşmuşlar ama nafile. Evren Dede'den hiçbir iz bulamamışlar. Sanki yer yarılmış adeta Evren Dede içine girmiştir. Ama Uşaklılar onu hiçbir zaman unutmamışlar. Bu gün bile o koruluğa gidenler onun sazından çıkan nağmelerin ağaçların dalları arasında rüzgarla dolaştığına inanırlar. Gözlerinizi kapatıp, rüzgarın sesine kulak verdiğinizde eminim siz de Evren Dede'nin sihirli namelerini duyacaksınız.

EŞME'DE HER KİLİM BİR HİKAYE ANLATIR

Kilim dokumacılığı Anadolu"da yüzyıllardır süren geleneksel Türk el sanatlarından biridir. Anadolu kilimleri yapıldığı köy, kasabanın ya da dokunduğu desenlerden birinin adını alır. Uşak'ın Eşme'de dokunan kilimler de Eşme kilimleri olarak anılmaktadır. Eşme Kilimleri kendine has desen, renk bakımından Anadolu'nun diğer kilimlerinden ayrı bir özelliğe sahiptir. Eşme Kilimleri, kök boya ve atkısı, çözgüsü yün olan pastel donuk renklerden oluşmaktadır. Eşme ve köylerinde dokunan kilimlerde yün, pamuk, kıl, tiftik, gibi liflerden elde edilen iplikler kullanılmaktadır. Kırmızı, yeşil, mavi, siyah, beyaz, kahverengi ve lacivert Eşme kilimlerinde en yaygın kullanılan renklerdir. Eşme kilimlerinde yeşil murat, mavi ümit, kırmızı tutkulu sevgi, mor keder, anlamına gelmektedir. Her kilim ayrı bir öyküyü anlatır.

NASIL GİDİLİR- NE YENİR- NEREDE KALINIR?

İzmir'e yaklaşık 211 km uzaklıkta bulunan Uşak'a özel otomobilinizle 3- 3 buçuk saatlik keyifli bir yolculuğun sonunda ulaşabilirisiniz. İzmir- Uşak arası tren ve otobüs seferleri mevcut. Uşak geleneksel zengin bir mutfağa sahiptir. Eğer kilo almak gibi bir kaygınız yoksa döndürme ve muska böreğini, tarhana çorbasını, çömlek kebabı ile ciğer sarmasını ve meşhur katmerini mutlaka tadın. Ege'de olmasına rağmen farklı ve biraz sert bir iklime sahip Uşak'ta zengin konaklama seçenekleri mevcut.