Fatmanur Altun’dan Aşk Bitti-Yapı Paydos

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, imza günleri ve kitap lansmanlarıyla yazarları okuyucularıyla bir araya getirmeye devam ediyor. Gelenekselleşmiş yazar ve okur buluşmalarında D&R'ın ev sahipliği yaptığı yazar, yeni kitabı "Aşk Bitti - Yapı Paydos" ile Fatmanur Altun oldu. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı, sosyolog ve yazar Fatmanur Altun'u, eşi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve çocukları yalnız bırakmadı.

GERÇEK AŞK KİTABI

İmza töreninin öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Altun, kitabının konusunun aşk olduğunu ifade ederken; "Ancak aşktan kastım, popüler hale gelen, seri üretim halini almış aşk değil, sürekli almaya odaklı bir dünyada insanı biraz da vermeye sevk edecek bir duygudan, derinden ve geçmişten gelen gerçek aşktan bahsediyorum" dedi.

AİLEYE FORMAT

"Bu kitap bugünlerde aslında sıkça konuşulan aşk konusu, kadın-erkek ilişkileri aile ve aslında toplumsal yaşam bağlamında ele almaya çalıştığımız bir kitap" diyen Altun; "Okurlar, 'Aşk Bitti Yapı Paydos' diye bir kitap ismi görünce doğal olarak 'Acaba bir aşk romanıyla mı karşılaşacağız?' diye düşünüyorlar. Ancak ben bir sosyolog olarak kendi mesleğimin getirdiği öngörüleri ve iç görüleri kaleme aldım. Burada kitabın ismini böyle seçmemizin sebebi toplumsal meselelerimizin birçoğunun kaynağında aslında aşk yoksunluğunun olduğuna dikkat çekmekti. Bu kitabın bir tür sosyolojik denemelerden oluşan bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak 'Aşk Bitti Yapı Paydos' temelde yaşadığımız aşk yoksunluğu ile ilgili bir hesaplaşma oldu" ifadelerini kullandı. Kitabın "fert, kadın ve erkek, aile ve yaşam kültürü" bölümlerinden oluştuğunu kaydeden Altun, kitabında aşk yoksunluğu yaşayan ailenin eksikliğini anlattığını aktarırken, ailenin yapısına format atılıp, tüketim ve üretimin temel parçası haline getirildiğini, günümüz ailelerinin bu sistem içinde hayatta kalmaya çalıştıklarının altını çizdi. "Üretim ve tüketim üzerine araçsallaştırılmış ve silah haline getirilmiş bir aile içinde hepimiz hayatta kalmaya çalışıyoruz" diyen Altun; "Temel ihtiyaç olan bağlılık ve sevgiyi olması gereken aile kurgusuyla yeniden tatmamız gerekiyor, bu da merhametle mümkün" diye konuştu. Açıklamalarının ardından kitaplarını imzalamaya başlayan Altun, ilk olarak aile bireylerinin kitaplarını imzaladı.

4 ÇOCUK ANNESİ DOÇENT

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Fatmanur Altun, yüksek lisansını 2014 yılında, "2000 Sonrası Türk Ulusalcılığının İnşasında Büyük Ortadoğu Projesi Söyleminin Rolü" başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi'nde, doktorasını ise 2018 yılında "Türkiye'de Seküler ve İnanç Temelli Sivil Toplum Kuruluşlarının 'Toplumsal Fayda' Yaklaşımı: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Örnekleri" başlıklı teziyle yine aynı üniversitede aldı. 2022 yılında Doçent olan Altun'un çıkardığı diğer kitaplar arasında "Normalleşmenin Sosyolojisi", "İletişim Sosyolojisinde Yeni Yönelimler", "Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı" ve "Seyyid Kutub" da yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile evli olan Altun'un dört çocuğu var.