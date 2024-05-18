Metalik dokularla uzay çağına gönderme

Metalik ürünler, farklı materyallerin bir araya gelmesi ile sadece gece değil, gündüz saatlerinde de kullanıma uygun özellikler sergiliyor. Metalik renklerdeki deri ürünler, çokça tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Metalik deri ceketler ve kovboy botları, cesur seçimler yapmak isteyen moda tutkunlarının alışveriş listesinde yer alıyor. Elbise, etek, pantolon, ayakkabı ve çantalarda da görülen metalik renk rüzgarı minimal kombinlerle çarpıcı stil birlikteliklerine olanak tanıyor. Metalik ürünleri tek bir parçada tercih etmek ve günlük giysilerle kombinlemek bu trendin önemli stil ipuçlarından. Metalik renkteki modelleri, fazla gösterişli bulanlar ise bu trendi minik çanta ve cüzdanlarda tercih ederek sezon şıklığına ayak uydurabiliyor. Metalik renkli giysiler doğru şekilde kombinlenir ise oldukça şık bir görünüm kazanmaya olanak sağlar. Modanın en önemli ve en doğru kuralı doğru kombinleme yapmaktır. İşte sizlere metalik renklerin doğru kombinlenmesi ile ilgili birkaç ipucu...

VÜCUDA GÖRE KOMBİN

■ Metalik renkler göğüsleri olduğundan daha büyük gösterir. Bundan kaynaklı olarak da büyük göğüslü kadınların üst bölgesinde metalik renkler kullanmaması gerekmektedir. Dar olan dore renkli bir pantolon ve yüksek topuğa sahip olan ayakkabılar ile bacaklarınızı vurgulamalısınız.

■ Metalik renkli kıyafetleri üst bölgenizde kullanarak dikkatleri üst kısmınıza çekmeye çalışın. Mat (lame) veya dore olan kalçayı örtecek blazer ceket bu tarz kombinler için oldukça ideal olacaktır. Ceketi koyu renkli olan bir pantolon ile kombin yaparak sadeliği yakalamak mümkündür.

■ Parlak olan kumaşlar insanların vücut hatlarını olduğundan daha dolgun şekilde gösterir. Elbise seçiminde bu trendi baştan aşağıya kullanmayı tercih edebilirsiniz. Degaje dekolteli olan bir üstle göğüslerinizi daha büyük, bel kısmına oturan denizkızı formunda olan bir uzun etek ile vücudunuzu olduğundan daha çok kıvrımlı hale getirebilirsiniz.

DİĞER PARÇALARA GÖRE KOMBİN

■ Metalik renkte bir etek, siyah çorap, topuklu ayakkabı ve siyah kazak ile harika bir kombin olabilir. Herhangi bir resmi etkinlik için harika bir seçimdir. Ayakkabı ve canlı renkli rujlarla modern bir görünüm elde edebilirsiniz.

■ Topuklu veya düz metalik ayakkabıların birçok giysi ile uyumlu bir kombinasyonu vardır. Ayakkabının şekline ve bir veya başka bir giysiyle kombinlemek istediğimiz görünüme bağlıdır. Örneğin, siyah bir etek, ten rengi veya koyu bir çorap ve diğer kıyafetlerle uyum sağlayacak bir kazak ile bazı metalik topuklu ayakkabılar harika sonuçlar verecektir. Ancak balerin tarzı metalik düz ayakkabılarınız varsa bunu her türlü pantolon ve uyumlu gömlekle olduğu gibi gündelik etekle de kombinleyebilirsiniz.

■ Metalik pantolonlar kombinlere ekstra bir ışıltı katan ve gözden kaçmayan modellerdir. Ama aynı zamanda açık renkli bir tişört, siyah veya koyu renkli bir blazer ve gündelik veya daha resmi bir ayakkabıyla kombinlersek harika bir görüntü sergileyebilirsiniz.

■ Metalik bir elbise silüetinize her zaman çok fazla cazibe getirecektir. Ancak metalik elbise modelleri kombinlerken aksesuar ve tamamlayıcı giysilerde dikkatli olun, aşırı abartılı bir görünüm yaratabileceği için altın rengi veya bol olmaması durumunda almamaya çalışın. Metalik bir elbise, ten rengi çoraplarla harika uyum sağlar; doğal ve sade bir görünüm kazandırır.