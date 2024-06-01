Denizli Kebabı’nın hanım ağası

Denizli'de kebap işletmecisi Güzide Metinöz, şehrin asırlık lezzeti Denizli Tandır Kebabının tek kadın temsilcisi olarak başarısıyla öne çıkıyor. 3 çocuk annesi olan Metinöz, eşinden devir aldığı mesleğini sürdürmenin yanı sıra tescilli lezzetin dünyaya tanıtılması için de yoğun bir çaba harcıyor. Yaşadığı elim bir kayıp sonrası, çocuklarının geleceği için iş hayatına girmek zorunda kaldığını belirten Metinöz, "Eşim Köksal Metinöz, Denizli Tandır Kebabı'nın önemli bir temsilcisiydi. Denizli Tandır Kebabının tüm inceliklerini de, püf noktalarını göstermekten, öğretmekten mutluluk duyardı. O'nun sayesinde tecrübe edinme fırsatım oldu. 2020 yılında eşimi zamansız bir şekilde kaybettim. Çok zordu. 3 çocuğum için, eşimin acısını en derinden yaşarken, ayakta durmak, aile işimizi devam ettirmek zorundaydım. Babam, annem, kız kardeşlerim, ailem gerçekten çok yardımcı oldu. Halende en büyük destekçilerim onlar. Çocuklarımdan aldığım güç ve azimle de, eşimin oluşturduğu bir marka olan Kebapçı Muhtar Restoranımızda kolları sıvadık, çalışmaya başladık. Acımızı içimizde yaşadık, iş hayatında var olmaya bu emaneti yaşatma kararlılığıyla işimize sımsıkı sarıldık. Tarihi 7 kuşak önceye kadar giden Denizli Tandır Kebabı'nın yapısının bozulmadan korunması ve gelecek nesillere geçmişten aldığımız şekliyle aktarılması için ustalarımızla, servis çalışanlarımızla titizlikle çalışıyoruz. Bu özel ve eşsiz lezzetle şehrimizin tanıtımına da katkı sağlamak için ise, esnaf arkadaşlarımızla birlikte güç birliği içindeyiz" dedi.