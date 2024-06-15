Avrupa’nın en serin tatil rotalar

PRAG

Çek Cumhuriyeti'nin en ünlü ve bilinen şehri Prag sizin için adeta biçilmiş kaftan. Kesinlikle pişman olmayacağımız Prag gezisini döndüğünüzde ballandıra ballandıra dostlarımıza anlatacağımızdan emin olun. Ağırlıklı olarak kültürel bir gezi yapmak için tercih edebileceğiniz Prag, Ortaçağ'dan kalma görüntüsü ile adeta yaşayan bir tarih. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag, tarihi yapıları, köprüleri, meydanları ve kiliseleri ile sizi büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Eski Şehir Meydanı, Astronomik Saat, Tyn Kilisesi, Charles Köprüsü ve Prag Kalesi gezinize dahil etmeniz gereken yerler arasında.

BELGRAD

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 3 veya 4 günde zorlanmadan keşfedebileceğiniz bir şehir. Doğası ve yeşili ile sizi büyüleyebilir. Sıcakkanlı ve güler yüzlü insanları bir an sizi 'Acaba Türkiye'de miyim?' diye düşündürebilir. Belgrad'ı gezerken ailecek unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu bayram tatilinde deniz tatilinden ziyade şehir gezisi yapmayı düşünüyorsanız, Belgrad'ı mutlaka listenize alın.

ALMANYA

Özenle korunmuş tarihi yapıları ve göz alıcı katedralleri ile her zaman bir adım öne çıkan Almanya, binlerce yıllık inanılmaz geçmişi ile ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Orta Çağ döneminden izler taşıyan Gotik kasabaları, geleneksel kent pazarları, müzeleri, eğlenceli festivalleri ve büyük fuarları ile yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Almanya'da gezecek görecek çok yer, keşfedecek çok şey var.

AMSTERDAM

Türklerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında gelen Hollanda size inanılmaz seçenekler sunuyor. Avrupa'nın en ünlü şehirlerinden, Hollanda'nın ise başkenti olan Amsterdam, kültürel zenginlikleri, eğlenceli hayatı ve modern yaşamı ile harika bir tatile imza atabileceğiniz bir yer. Tarihi evleri ve bugüne kadar korunarak bozulmamış sokakları ile Amsterdam, sizi Avrupa'nın bambaşka bir yüzüyle tanıştıracak. Ağzınıza layık leziz peynirleri ile ünlü olan kenti mutlaka doya doya gezin.

FRANSA

Birbirinden güzel ve alımlı tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve büyüleyici ikonik anıtlarıyla göz dolduran Fransa, kendine özgü kültürü ve doğal zenginliklerin bir araya geldiği eşsiz manzaralara sahip şehir ve kasabalarla dolu. UNESCO tarafından kültür mirası olarak tescillenmiş zenginlikleri açısından Avrupa'nın üçüncü ülkesi olan Fransa size mükemmel seçenekler sunuyor. Eyfel Kulesi, Versay Sarayı, Notre Dame Katedrali, Bordeaux Şarap Bağları ve Napolyon'u ile ziyaretçilerine unutulmayacak bir tatil vaadediyor. "Damak tadı" ve sanattan beslenen keyifli yaşam tarzı, dünya modasına yön veren tasarımcı ve markaları, zengin siyasi ve kültürel birikimi ile inanın Fransa'da gezilecek çok yer, keşfedecek çok şey var.

İSVİÇRE

Büyüleyici doğası ile Batı Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek ve en güzel ülkelerinden olan İsviçre, birbirinden güzel doğa harikalarına ev sahipliği yapan muhteşem coğrafyası ile göz kamaştırıyor. Alpler'in eteklerinde yer alan, doğası ve kültürüyle Avrupa'nın turizm merkezinden biri haline gelen, dağ tatillerinin İsviçre'de gezip görecek çok yer, keşfedecek çok şey var.

İBİZA

İspanya yönetiminde bulunan ve Balear Adaları arasında yer alan İbiza, hareketli gece hayatı ile deniz tatilini sevenler için en ideal yurt dışı rotalarından biri. Son derece keyifli ve heyecanlı bir bayram tatili arayışındaysanız eğer, bu anlamda İbiza'yı değerlendirmeye alabilirsiniz. Rüya gibi tatilin İspanya'daki karşılığının adı kesinlikle İbiza.