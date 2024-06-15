Ünlülerin menajeri Türkiye’yi geziyor

İzmir'in duayen gazinocular kralı merhum Atalay Noyaner'in yanında 28 yıl çalıştıktan sonra organizatörlük sektöründe ilerlemeye başlayan ve pek çok ünlü ismin konser menajerliğini yapan Cemal Beyaztaş, bu yaz döneminde de yine yoğun konser programlarına imza atacak.

KAPRİSSİZ SANATÇILAR

Maksim Organizasyon ve Menajerlik'in sahibi Beyaztaş, Türkiye'nin dört bir yanındaki festival, kermes, panayır, şenlik ve özel günlerde ses, ışık ve sahne ekipmanlarını organize ediyor. Beyaztaş, aynı zamanda bu etkinliklerde konser verecek sanatçıların ve grupların menajerliğini de yerine getiriyor. Türkiye'yi adım adım dolaşan ve yüzlerce müzisyenle, unutulmaz konserlere imza atan Cemal Beyaztaş'ın en önemli prensiplerinin başında ise sözünde duran, aç gözlü olmayan ve kaprissiz sanatçılarla çalışmak geliyor. Yaptığı her işte birlikte yürüdüğü sanatçıların hiç birinin kendisini kırmadığını söyleyen deneyimli organizatör, "Ben de onları kırmadım. Uyum içinde güzel programlar gerçekleştirdik. Sorunlu insanlarla iş yapmayı sevmiyorum. Genelde de gönlüme göre isimlerle çalışmak nasip oldu. Bu açıdan çok şanslıyım" dedi. Başarılı menajerin bu yıl görev alacağı etkinlikler arasında şimdilik Aydın Koçarlı Çam Fıstığı Festivali, Uluslararası Bergama Kermesi, Kütahya Simav Panayırı, Muğla Kavaklıdere Güreş Şenlikleri, Kınık Hasat Festivali ve Manisa Sarıgöl Üzüm Festivali geliyor.

YABANCI İSİMLER DE VAR

Meslek hayatı boyunca organizasyon gerçekleştiren Cemal Beyaztaş'ın çalıştığı ünlüler arasında Muazzez Ersoy, Volkan Konak, Coşkun Sabah, Melek Mosso, Edip Akbayram, Rubato, Sinan Akçıl, Pınar Aylin, Tuğçe Kandemir, Hakan Altun, Zara, Cengiz Kurtoğlu, Semicenk, Selami Şahin, Kıraç, Haluk Levent, Sibel Can, Ebru Gündeş, Köfn, Ebru Yaşar, Linet, Orhan Hakalmaz, Hadise, Yüksek Sadakat, Ece Mumay, Suavi, Merve Özbey, Hüsnü Şenlendirici, Tuğba Yurt, Altay, Sertab Erener, Kubat, Aleyna Tilki, Oğuzhan Koç. Nükhet Duru, Şevval Sam, Derya Uluğ, Burcu Güneş ve hatta dünyaca ünlü Romanyalı şarkıcı Inna bile var.