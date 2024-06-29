Yeşil serinliğin tadını Bayındır’da çıkarın

İzmir'e sadece 65 kilometre uzaklıktaki Bayındır, tarihi ve eşsiz doğası ile yazı en sıcak hali ile hissettiğimiz bu günlerde sizlere kucak açacak. "Dağından yağ, ovasından bal damlayan şehir olarak adlandırılan "saklı cennet", kültürel zenginliği ile sizleri büyüleyecek. Küçük Menderes Havzası'nın etrafında şekillenen bu güzel ilçe sırtını Bozdağlar'a yaslayıp, bambaşka bir hüviyet kazanırken, kuzeyde Çatma ve Çal Dağı, Kuzeybatıda Mahmut Dağı, güneyinde ise topraklarına bolluk ve bereket taşıyan Küçük Menderes Nehri ve meşhur ovasıyla çevrilidir. Bayındır'da tarih ne zaman başlar, ilk nefes ne zaman alınır bilinmez ama, Bayındır'a ilk gelen ve bir daha hiç ayrılmayan tek varlık "çiçek" olmuştur. M.Ö 3000'li yıllarda kentte Hititler egemenlik sürse de, Frigler ve Lidyalılar da sırasıyla kente hüküm sürmüşlerdir. Bayındır'ın tarih içindeki coğrafi konumu Bizanslıları'da kendine çekmeyi başarmıştır. Malazgirt zaferinden sonra kent Türklerin eline geçmiş, 24 Oğuz Boyu'ndan biri olan "Bayındır Boyu" bu bereketli topraklara kalıcı olarak yerleşmiştir. Selçuklu egemenliği ardından da şaşalı Osmanlı devri yaşanmış ve ilçenin tarihi Cumhuriyetle birlikte günümüze kadar ulaşmıştır.

TARİHİ ZENGİNLİKLERLE DOLU

Bayındır Kalesi, Dar'ul Kurra Cami, Hacı Sinan Cami ve Medresesi, Çinili Mescit, Gömeçli, Kelleci ve Eskici Dede Türbeleri mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler. Retore edilen Ermeni ve Rum Kiliseleri ise görülmeye değer bir başka gözde mekanlardan. Yine tarihi Tekel Hanı, Papaz Evi, Hanlar ve tarihi çeşmeler ile adeta zamanın eşiğine sıkışmış İstasyon Garı sizi zaman tüneline içine çekecek. Her geçen gün adından biraz daha bahsettiren Alankıyı ve Çınardibi yaylaları ile ilçeye 7 km uzaklıkta bulunan Ergenli ve Dereköy kaplıcaları doğanın sizlere cömertçe sunduğu nimetlerden sadece birkaçı.

YÖRESEL YEMEKLER

Bayındır'a özgü leziz yemeklerden Uluk katmer, yöresel keşkek, köy ekmeği, pişmiş turşu, ada pilavı, Bayındır usulü tarhana, etli ekmek, otlu pide ve muhteşem patlıcan balığını mutlaka tadın. Daha bitmedi, ünlü katmeri ve bir bardak çay eşliğinde güne başlayabilirsiniz. Bayındır'ın önemli geçim kaynakları arasında zeytincilik ve zeytinyağı üretimi bulunur. İri zeytinlerinin tadına bakmayı ve zeytinyağı almayı da ihmal etmeyin. Bayındır'a özgü lezzetlerden özellikle süt, peynir ve yoğurdundan yemeden sakın geri dönmeyin. Yaylalarda yetişen ata tohumu domates ve organik kirazın ise tam mevsimi.

OVACIK MİLLİ PARKI

Bayındır'ı tanıtmaya doğal güzellikleri ile başlayalım. Ovacık Milli Parkı, ilçenin en değerli hazinelerinden yalnızca biri olarak şüphesiz, Bayındır'ın görülmesi gereken doğa merkezlerinin başında geliyor. Milli park, hem ağaç çeşitliliği hem de doğal yaşam canlıları bakımından oldukça zengin. Gelincik, kirpi, tilki, yaban domuzu, sincap, doğan, şahin, kartal, ceylan ve daha onlarca canlıyı izlemek ve hatta fırsatını bulduğunuzda fotoğraflarını bile çekebilmek için Ovacık Milli Parkı'nı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Şehrin kalabalığından ve sıcağından sıkıldıysanız kesinlikle listenize ekleyin.

ŞİFALI TERMAL KAYNAKLAR

Bayındır Ergenli köyündeki şifalı sular tesis olarak her ne kadar beş yıldızlı değilse de özellikle yaz aylarında Türkiye'nin dört biryanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ergenli Köyü Kaplıcası, Dereköy Kaplıcası ve Fatma Hanım Kaplıcası en ünlü şifalı su kaplıcaları arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz yıllarda Termal Turizm Merkezi olarak kabul edilen Ergenli köyü doğal haliyle son derece cazip. Mide ve bağırsak hastalıkları, kronik hastalıklar, kadın hastalıkları ve deri hastalıklarından muzdarip olanlar akın akın Ergenli köyüne geliyor.

HACI SİNAN CAMİİ VE ESKİCİ DEDE TÜRBESİ

Kentin içindeki en önemli tarihi yapılardan biri de Hacı Sinan Camii'dir. 19 kubbeye ve kare şeklinde bir mimariye sahip Hacı Sinan Camii, restore edilerek Osmanlı'dan günümüze ulaşmayı başarmıştır. Kentin tepe noktasında yer alan tarihi yapı, zamanla yapılan ek binalarla külliyeye dönüşmüştür. Günümüzde de yoğun ilgi gören Eskici Dede Türbesi, Ahmet Bin Murat isminde bir şahsiyete aittir.