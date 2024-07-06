Doğu ve Güneydoğu’nun güzellikleri sizi bekliyor

KAHRAMANMARAŞ

Doğu Akdeniz'in incisi Kahramanmaraş, Başkonuş ve Yavşan yaylaları, Kapıçam Tabiat Parkı, Körçoban Tabiatı Koruma Alanı, mağaraları, barajları, akarsuları, göllleri, dağları, Germanicia Mozaikleri, Eshab-ı Kehf Külliyesi, kaleleri, tarihi camileri ve çarşıları, geleneksel el sanatları, yöresel mutfağı ve coğrafi işaret olarak da tescil edilmiş olan tarhanası, pul biberi, dondurması gibi değerleri ile alternatif turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Akdeniz iklim kuşağında olmakla beraber Orta Anadolu ve Doğu Anadolu iklim kuşaklarıyla sınır teşkil etmektedir. üney illerimize göre daha serindir. Berit, Engizek, Binboğa, Nur Dağı ve Ahır Dağı önemli yükseltilerdendir. Elbistan, Göksun ve Kahramanmaraş Ovaları ilin önemli ovalarıdır. Ceyhan Nehri i l sınırları sınırları içinde doğmaktadır. Akarsu ve kaynak suları bakımından zengin bir görünüm teşkil etmektedir. Kahramanmaraş kültürü ve zengin mutfağı ile öne çıkıyor.

ADANA

Özellikle yeme içme bakımından Türkiye'nin bir numaralı illeri arasında bulunan Adana'da görülecek pek çok yer var. Ancak şehirde ilk dikkatinizi çeken yapı Taş Köprü olacaktır. Romalıların yaptırdığı ve günümüze kadar gelen Taş Köprü, Adana'yı simgeleyen bir yapı olarak biliniyor. Yüreğir ve Seyhan'ı birleştiren bu köprü, 21 gözden meydana geliyor. Taş Köprü, her dönem ve her haliyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakmayı başarıyor.

VAN

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güzel şehirlerinden biri olan Van, yerli ve yabancı turistlere gezip görülecek birçok güzellik vadediyor. Bunlardan ilki, hiç şüphesiz Van Kalesi. M.Ö 9. yüzyılın ortalarında Urartu Kralı tarafından yapılmış olan bu kale, il merkezine 5 km uzaklıkta yer alıyor. Van'ın bir diğer güzelliği olan Van Gölü ise dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyor ve Van'ın Tatvan ilçesi sınırlarında bulunuyor. Hem tatlı hem de tuzlu suya sahip olan bu harika göl, eşsiz manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri oluyor. Van'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Akdamar Adası ise yaz mevsiminde bir başka güzelliğe bürünüyor.

GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir. Adeta Güneydoğu Anadolu Bölgemizin ekonomik açısından lokomotifi konumundadır. Geçmişten bugüne çeşitli medeniyetlere ve devletlere de şahitlik eden Gaziantep'te görülmesi gereken birçok doğa harikası da bulunmaktadır. Gaziantep'e gittiyseniz, Fırat Nehri, Alleben Göleti, Dülükbaba Ormanı, Burç Ormanları, Sof Dağı Yaylası ve Tahtaköprü'yü görmeden sakın dönmeyin.

ELAZIĞ

Elazığ, yaklaşık 4 bin yıl öncesine uzanan köklü tarihi süresince onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Şunun altını çizmeliyiz ki Elazığ'da farklı medeniyetlerin etkisiyle zenginleşen kültürün yansımaları ve tarihten gelen kadim miraslar şehri güzelleştirmeye yetiyor. Elazığ'ı bugüne kadar görmediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir.

KARS

Türkiye'nin eşsiz doğal güzelliklerine sahip olan Kars, geçmişte Bagratlı Krallığı'na ve Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti'ne (Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti) başkentlik yapmış bir sınır şehridir. Bu özelliği ile Türkiye'de herhangi bir ülkeye başkentlik yapmış ender şehirlerden birisidir. Ülkemizin, Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Kars, yılın dört mevsiminde de ziyaretçilerini kendine çekiyor. Dünyaca ünlü peynirlerini mutlaka tatmanızı öneriyoruz.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Hevsel Bahçeleri, şehir merkezinin 7 kilometre uzağında yer almaktadır. Özel araçlarla veya otobüslerle ulaşım sağlayabileceğiniz bir mesafede bulunan Hevsel Bahçeleri doğal güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Hevsel bahçelerinin doğa ile iç içe olma konusunda ön plana çıktığı görülmektedir.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın en ünlü turistik noktalarından biri olan Nemrut Dağı, dünya üzerinde eşi benzeri olmayan tarihi ve kültürel mirası barındırmaktadır. Kommagene Krallığı'na ait kalıntılar, 2 bin yıl öncesine ait antik bir mezar-tapınak kompleksi Nemrut Dağı'nda bulunmaktadır. Güneşin doğuşu ve batışı Nemrut dağında size doyumsuz anlar yaşatacak.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın en turistik yeri Balıklıgöl, yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir. Derinliği 3-5 metre civarındadır. İçinde efsanelere konu olan sazan türü balıklar bulunmaktadır. Bu balıklara halk tarafından saygı gösterilir ve yenilmez. Rivayete göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, bir mucize gerçekleşir ve etraf güllük gülistanlık olur. Bu mucizenin gerçekleştiği mekanın Balıklıgöl ve çevresi olduğuna inanılır. Dini bayramlar da ile Mevlit ve Kandil gecelerinde en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşır. Rivayete göre, Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut'un kızı Zeliha da Hz. İbrahim'i çok sevdiğinden ve ona inandığından ateşe atılmasına dayanamaz, o da kendisini ateşe atar. Zeliha'nın düştüğü yer de bir göle dönüşür.