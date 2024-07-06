Hem alışveriş tarih

İzmir'in üzerinde yer alan medeniyet kada,r hatta daha büyüğü toprağın altında yatıyor. Yer altındaki bu medeniyetin küçük bir kısmı yer yer meydana çıkarılsa da asıl büyük hazineye hala ulaşılamadığı varsayılıyor. Yeşilova Höyüğü, Bayraklı Smyrnası ve Agora Ören Yeri bu kültürel mirasın en büyük kanıtı olsa da hala bilmediğimiz pek çok tarihi kalıntı var. Bunlardan biri de belki de her hafta kahve içmeye ya da alışveriş yapmaya gittiğimiz alışveriş merkezinin içinde.

PEK ÇOĞU TALAN EDİLMİŞ

Seydiköy Tümülüsü İzmir'in geçmişinden bir parça olarak Gaziemir'deki Optimum Avm'nin tam ortasında bulunuyor. Aslında eski adıyla Seydiköy olan Gaziemir'de halk arasında yığma mezar, arkeolojide ise nekropol olarak da bilinen bu tümülüslere birçok yerde rastlamak mümkün. Fakat yıllar önce birçoğu talan edildiğinden şu anda yererini bulmak epeyce zor. Genellikle önemli yerleşimlere yakın yerlerde bulunan bu mezarlıklar alında Gaziemir'de gün yüzüne çıkarılmamış büyük bir antik kentin olabileceği düşüncesini de doğuruyor. Bu yüzden de İzmir'in altındaki kültürel hazinenin bilinmeyen bir kısmının da burada olabileceği düşünülüyor. Serbest Bölge içinde de geçmişte pek çok tümülüs harap olmuş. Yine serbest bölge içinde bulunan Tümülüs de 1965 yılında defineciler tarafından talan edilmiş. Detaylı bilgileri İzmir Arkeloji Müzesi'nde bulunan bu tümülüsü, müze asistanları tarafından Helenistik Çağa tarihlenmiş.

2009 YILINDA BULUNDU

Eski yıllarda Killik olarak anılan bölgede günümüzde Optimum İş merkezi alanı içinde de eski çağlara ait bir Tümülüs vardı. 2009 yılında inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında bu Tümülüs'ün ortaya çıkması o dönem AVM inşaatını durma noktasına getirdi. Pek çok tartışmaya yol açan bu insanlık mirası yapılacak alışveriş merkezinin tam ortasında kalacaktı. Sonunda bir çözüm bulundu. Tümülüs, içinden çıkan eserler ve mezar odası aslına uygun bir şekilde her şeyi yerli-yerinde teşhir edilmesi sağlanacaktı. Günümüzde AVM'nin Metro İstasyonu yönünde görebileceğiniz Tümülüs aslına uygun bir şekilde yapılarak halkın ziyaretine açılmıştır. Tümülüs'ün gerçek yerini görmek isterseniz cam kubbenin altındaki zemine bakmanız yeterli olacaktır. Burada metal bir levha ile Tümülüs'ün yapım tarihi ve adını görebilirsiniz.

MİLATTAN ÖNCE 6. YÜZYIL

Anıt, mezar mimarisinin gelişim süreci içerisinde mezar odasının gösterdiği özelliklere göre M.Ö 6. Yüzyıla yani günümüzden yaklaşık olarak 2500 yıl öncesine tarihlenen bu mezar anıtı Batı Anadolu'daki benzerleri arasında değerlendirildiğinde türünün küçük ve mütavazi bir örneğidir. Bu bölgedeki dağınık durumda bulunan mimari öğelerin bir araya toplanıp anıtın rekonstrüksiyonu yani tekrar ayağa kaldırılması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.