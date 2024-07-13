Robotlar hata yapar mı?

Robotlarla ilgili çalışmalar ve projeler hayata geçirildiğinden beri ortada çok fazla iddia dolaşıyor. Hatta robotlara o kadar çok bilgi yüklemesi yapılıyor ki bu durum sonucunda onların kısa süre sonra insanların yerini alacaklarına dair düşünceler oluşuyor. Ama bunlar sadece tahminlerden ibaret. Yapılan araştırmalara göre robotlar insanlardan daha akıllı olsalar bile yine de insanlardan daha az hata yaparlar. Ve tabii ki onların hatasız olması mümkün değildir. Bizlerle karşılaştırıldığında hepimiz yanlış kararlar alırız ve hatalar yaparız. İnsan yapımı ürünler de doğal olarak bir süre sonra bozulmaya ve zarar görmeye mahkumdur. Bu sebeple yurt dışında fabrikalarda çalıştırılması için tasarlanan robotlar mutlaka hata yapar.

YAPAY ZEKA VE ML

Teknolojideki hızlı gelişmeler, giderek artan şartları fırsata çeviriyor. Robotlar ve otomasyon zaten Endüstri 4.0'ın tüm bölümlerinde önemli bir rol oynuyor. Bu da hem robotların hem de insanların üretimi optimize etmesi ve kaliteyi iyileştirmesine olanak tanıyan öğrenme algoritmalarıyla bir araya geliyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte artan nüfus, değişen zevklerle birlikte; doldurulması en zor olan iş alanları, tehlikeli, sürekli kendini tekrarlayan, rutin ve sıkıcı olan işler de artacak.

Yani insanlar için sıkıcı, fakat robotlar için mükemmel olan işler. Bu noktada yazılım, makine öğrenimi ve yapay zeka bir araya geldiğinde gerçekten de önemli çalışmalar ortaya çıkıyor.

Robotların insanlardan daha az hata yaptıklarını kanıtlarla sunan çalışmalar söz konusu. Hatta robotların hatalarını algılama gibi bir yetenekleri de yok.

Robotlar;

- Görsel ve işitsel iş takiplerini yaparlar,

- Kendilerine verilen verileri rahatlıkla işleyebilir,

- En zorlu koşullarda bile çalışabilirler,

- Öğrendiklerini ve yaptıkları işlemleri çok uzun süre hafızalarında saklayabilir

- Hiçbir zaman insanlardan bağımsız karar alamazlar.

Bütün bu özellikler dikkat çekerken robotlarla ilgili çalışmaların da aralıksız sürdüğünü söylemek doğru olacak. Teknoloji bu açıdan bakıldığında gerçekten de olağanüstü projelere kapı açıyor.

ROBOTLAR EVRİMLEŞECEK Mİ?

Merak edilen ve çok fazla araştırılan konu başlıkları arasında yer bulan 'Robotlar evrimleşecek mi' kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor. Ama yapılan çalışmalar, geliştirilen robotik teknolojiler göz önünde bulundurulduğunda bunun imkansız olmadığını söylemeliyiz. Sadece adına evrimleşmek denemez. Algılama sensörleri geliştirilebilir, konuşma yetenekleri eklenebilir ve hafızaları güçlendirilebilir. Şu anda mevcut robotlar yavaş hareket ediyor olsa bile hızlı veri işleme yetenekleri sayesinde zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. İnsan nüfusunun yoğunluk gösterdiği hiçbir toplumda robotlar bizlerin yerini alamaz. Özellikle gelişmiş ve insan nüfusunun az olduğu, dolayısıyla iş gücünün de azaldığı ülkelerde gelişen yapay zeka destekli robot gücünün kullanımı, bir ihtiyaç sonucu ortaya çıktı. Bu sebeple de insana her zaman ihtiyaç olacak.