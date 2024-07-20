Tek ve düz renk ile kolay şıklık

Tek renk giyinmekten bahsedildiği zaman akla ilk siyah gelse bile, monokrom stilinizde kendinizi siyahla sınırlandırmanıza gerek yok. Giymekten zevk aldığınız renklerden birini ona zıt bir renkle kombin yapabilir ya da sevdiğiniz rengin tonlarında yumuşak geçişli bir stil yaratabilirsiniz. Burada önemli olan uyum ve yumuşak geçişler. Okuduklarınızdan sonra kafanızda canlanan kombinlerde dikkat etmeniz gereken bir şey var; monokrom giyim, ton sür ton tarz değildir!

MONOKROM DÜZ SEVER

Monokrom stilde önemli olan renktir. Seçtiğiniz parçanın rengi, düz olmalıdır. Bu yüzden birbiriyle uyumlu kombin parçalarını kullanırken kumaş seçiminde özgürsünüz. Mavi şifon bir gömlek giydiğinizi düşünelim, bunun altına gömleğinizle aynı renk ve canlılıkta deri bir pantolon kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz mavi parçada renk geçişi varsa monokrom tarzda kombin yapmazsınız. Yani monokrom stil, düz renk sever. Katılmanız gereken özel davetlerde monokrom stilinizle ışıldamak için tek renk bir elbise, elbisenizle aynı renk bir stiletto ve aynı renk takılar kullanmanız yeterli. Monokrom stiliniz ile zahmetsiz şıklığın keyfini sürmek çok kolay.

HER RENKLE YAPILABİLİR

Sevdiğiniz her renkle monokrom stilinizi yansıtabilirsiniz. Önemli olan, rengin tek olması ya da zıt renklerin dengeli şekilde kullanılması. Monokrom giyim tarzınızda zıt renkleri kullanırken, renk dengesini aksesuarlarınızla sağlayabilirsiniz. Zıt renklerle monokrom kombin önerisi isterseniz; düz sarı renk bir elbise ve mor bir ceketi kombinleyebilirsiniz. Soft renklerle monokrom stilinizi yansıtmak istediğiniz zaman, pudrayı tercih edebilirsiniz. Pudra bir elbise, aynı tonda bir ayakkabı ve çanta ile şıklığınızla göz kamaştırmaya hazırsınız.

DESEN TEK BİR PARÇADA

Monokrom kombinlerinizde öne çıkartmak istediğiniz deseni seçin ve şıklığın keyfini sürün. Unutmayın, monokrom kombin yaparken sadece bir parçanızda desen olmalı. Pembe puantiyeleri olan siyah bir eteğiniz olduğunu hayal edelim. Monokrom giyim tarzınızı yansıtmak için üzerine pembe bir kazak, pembe bir ayakkabı ve pembe bir çanta almanız yeterli. Desen bir parçada ve tek başına parlamalıdır.

MONOKROM VE TON SÜR TON ARASINDAKİ FARK

Ton sür ton ile monokrom tarzın birbirine benzediği düşünülse de aslında ikisi birinden çok farklıdır. Ton sür tonda seçeceğiniz parçalar ve renkler birbirine yakın olur, fakat monokrom giyimde renk tek ya da seçilen rengin yumuşak geçişli tonları olur. Hatta monokrom kombinlerinizi tek renk ile sınırlandırabilir ve sadeliğin şıklığıyla göz kamaştırabilirsiniz.

ÇANTA VE AYAKKABI RENGE AYKIRI OLAMAZ

Tüm stillerde olduğu gibi monokrom giyimde de ayakkabı ve çanta en önemli tamamlayıcıdır. Monokrom renkler ile yarattığınız stilinizde çantanızı ve ayakkabınızı özenle seçmeniz gerekir. Çanta ve ayakkabı monokrom kombinizdeki renklerden bağımsız ve aykırı olmaz. Çünkü monokrom, birlik ve bütünlük esasına dayanır. Bir renk ya da birlikte iki zıt rengin dansıdır. Bu yüzden pudra monokrom kombininizi, pudra ayakkabı ve çantayla tamamlamalısınız.