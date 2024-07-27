İlk filminin dünya prömiyeri Toronto’da

Yönetmen Belkıs Bayrak'ın ilk uzun metrajlı filmi "Gülizar", dünya prömiyerini 5-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapacak. Belkıs Bayrak'ın yazıp yönettiği "Gülizar" Toronto Uluslararası Film Festivali'nin ilk ve ikinci filmlerin yer aldığı bölüm olan "Discovery Bölümü"nde gösterimini ekip katılımıyla gerçekleştirecek. Ecem Uzun'un başrolünde yer aldığı Türkiye - Kosova yapımı filmde kendisine Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Aslı İçözü eşlik ediyor.

TÜRKİYE KOSOVA

Çekimleri 2022 yılının Eylül, Ekim aylarında Sakarya (Taraklı) ve Kosova (Prizren)'de gerçekleştirilen film, düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik yolculuğa dönüşen hikayesini anlatıyor. Kürşat Üresin'in görüntü yönetmenliğini, Selin Eren Şahin'in kurgusunu yaptığı filmin özgün müzikleri ise Kanan Rustamli'ye ait. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen, Türkiye-Kosova ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Mehmet Bahadır Er, Murat Yaşar Bayrak ortak yapımcılığını da Valmira Hyseni üstleniyor. "Gülizar" filminin yapımını ise Saba Film, Protim V.P., ve Plan Bee Films gerçekleştiriyor.